Mau Masak untuk Santapan Saat Imlek, Coba Resep Pindang Ikan Bandeng Saus Merah

mengandung 116 persen vitamin B12, 44 persen niasin, 24 persen vitamin B6, dan 15 persen asam pantotenat yang disarankan Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine. Sumber vitamin B kompleks yang larut dalam air. Vitamin ini bermanfaat dalam metabolisme seperti fungsi sistem saraf pusat, kesehatan kulit, DNA, hormon dan pembentukan sel darah merah.