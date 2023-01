10 Rekomendasi Skincare Remaja Terbaik, Cocok untuk Pemula

TEMPO.CO, Jakarta - Masa-masa remaja adalah masa-masa yang krusial dan rentan dengan berbagai permasalahan hidup. Salah satu permasalahan hidup yang dihadapi remaja Indonesia adalah masalah kulit wajah entah itu kulit berjerawat, kusam, mengelupas, atau berminyak. Maka dari itu butuhnya pemakaian skincare remaja untuk mengatasi masalah tersebut.

Untuk mengatasi permasalah kulit wajah diperlukan perawatan seperti menggunakan skincare, yang tidak saja menambah glowing tapi juga membuat kulit menjadi sehat. Pun saat ini sudah banyak skincare untuk remaja dengan berbagai brand. Kali ini, Tempo akan memberikan 10 rekomendasi skincare remaja terbaik. Kira-kira apa saja, ya?

1. Ms Glow

Siapa yang gak kenal brand yang satu ini? Yap, Ms Glow adalah satu di antara sepuluh rekomendasi skincare untuk remaja yang patut Anda coba. Produk Ms Glow cukup booming dan hampir seluruh artis Indonesia menggunakan produk ini.

Produk buatan Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala mempunyai berbagai jenis skincare yang bisa disesuaikan dengan kondisi kulit wajah Anda. Ada serum acne, whitening lab, toner, facial wash hingga paket skincare yang bisa dibeli agar lebih hemat. Harga produknya mulai dari Rp 100.000.

2. Scarlett Whitening

Rasanya untuk merek skincare yang satu ini gak usah diragukan lagi. Pasti Anda juga sudah sering melihat produk ini di berbagai sosial media. Marketing Scarlett Whitening tak perlu diragukan lagi karena selalu muncul di FYP TikTok.

Produk yang selalu menggandeng artis korea ini menjadi satu di antara banyaknya jenis skincare yang bagus untuk remaja. Scarlett Whitening menyediakan berbagai jenis skincare yaitu Acne facial wash, Scarlett Whitening Glowtening Serum, Scarlett Whitening Herbalism Mugwort Mask, dan masih banyak lagi. Best seller dari brand ini adalah bodylation. Harganya start from Rp 75.000.

3. Avoskin

Rekomendasi skincare untuk remaja yang bisa Anda coba adalah Avoskin. Brand yang berdiri pada 2014 dengan konsep green beauty ini akhir-akhir ini menjadi sorotan publik lantaran produk serumnya yang bagus menurut review beauty influencer maupun warga sosmed.

Adapun beberapa produk andalan dari Avoskin yaitu serum Avoskin your skin bae vitamin C, serum ini cocok untuk Anda yang menginginkan kulit glowing. Lalu ada serum Avoskin salicyclic acid yang berguna untuk Anda yang memiliki permasalahan kulit komedo serta ada moisturizer untuk menghidrasi kulit Anda, sangat cocok bagi Anda yang memiliki kulit kering.

4. Wardah

Brand skincare yang memiliki tagline “Inspiring Beauty” sudah sangat popular di Indonesia jauh sebelum tiga brand di atasnya. Wardah yang mengusung konsep halal beauty juga memiliki beberapa produk skincare yang bagus untuk remaja mulai dari face toner – hydrating, lightening day cream, Wardah c defense mousse moisturizer, dan lainnya.

Harga produk wardah sangat affordable untuk kalangan remaja karena mulai dari 20.000. Murah banget, kan?

5. Somethinc

Skincare remaja menurut dokter yang bisa Anda pertimbangan selanjutnya adalah Somethinc. Brand ini muncul di tahun 2019 cukup popular di Indonesia, selain produknya yang bikin glowing, brand Somethinc juga sukses memasarkan produknya sehingga dicintai banyak orang.

Produk andalan dari Somethinc adalah Niacinamide + Moisture Beet Serum, perpaduan antara niacinamide dan beet (buah bit) memiliki manfaat yang luar biasa di mana perpaduan ini mampu memperbaiki sel kulit mati, mencerahkan wajah, mencegah kerutan. Gimana Anda sudah pernah mencoba ini belum?

6. Azarine

Hayo, ada yang tau dengan brand satu ini? Yap, Azarine satu di antara merek skincare remaja glowing yang bisa Anda coba. Meski dikira brand dari luar negeri, nyatanya Azarine berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur.

Tak kalah dengan merek lainnya, azarine juga memiliki produk andalannya yaitu Azarine Deep Cleansing & Pore Refining Clay Mask, Azarine Refreshing Essence Mist, Azarine Pore Tightening & Oil Control Moist Serum, dan lainnya. Kisaran harga produk Azarine mulai dari 65.000

7. Whitelab

Rekomendasi skincare remaja terbaik selanjutnya adalah Whitelab. Whitelab merupakan skincare buatan Indonesia. Meski baru hadir di tahun 2020, namun nyatanya popularitas yang dimiliki oleh Whitelab gak perlu diragukan lagi, terbukti di tahun 2020 bulan April-Juni Whitelab sukses meraup keuntungan hingga Rp 25,3 miliar. Wow!

Tak kalah dengan merek skincare lainnya, Whitelab juga menggandeng Oh Sehun sebagai brand ambassador mereka. Adapun produk best sellernya yaitu Whitelab Exfoliating Toner, Whitelab Mugwort Pore Clarifying Mask, Whitelab Acne Calming Serum. Produk Whitelab bisa digunakan untuk anak usia 12 tahun ke atas. Soal harga, Whitelab start from 25.000

8. Emina

Skincare yang bagus untuk remaja ada Emina. Emina merupakan produk kosmetik dan skincare yang satu perusahaan dengan Wardah. Emina memang didesain sebagai skincare remaja pemula sehingga produk ini sangat cocok untuk remaja yang ingin merawat diri. Salah satu produk terbaik dari Emina adalah Emina Sun Protection SPF 30 PA+++ yang bisa melindungi kulit wajah Anda sinar UV.

9. N’Pure

Rekomendasi skincare untuk remaja ada N’Pure. N’Pure sendiri terbuat dari bahan-bahan alami sehingga aman untuk digunakan. N’Pure sendiri bisa digunakan untuk remaja ataupun orang tua. N’pure memiliki berbagai varian skincare mulai dari acne fighter, Marigold Series yang bermanfaat untuk mengatasi penuaan dini. Skincare N’Pure dijual mulai harga Rp 50.000.

10. Elsheskin

Rekomendasi skincare untuk remaja terakhir ada dari brand Elsheskin. Brand asal Yogyakarta ini telah meraih penghargaan 3x berturut-turut atas pilihan konsumen. Adapun produk yang paling diminati masyarakat adalah Retinol Rejuvenating Night Serum, Daily Boost Antioxidant Serum, Bakuchiol Revitalizing Serum. Untuk harganya, mulai dari Rp 200.000

Nah, dari rekomendasi di atas Anda sudah memutuskan belum mau mencoba produk dari brand apa?

DWI LUCY SUSETIOWATI

