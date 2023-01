Jennifer Lopez Tampil Glamor dalam Balutan Gaun Kristal di Pemutaran Film Shotgun Wedding

TEMPO.CO, Jakarta - Jennifer Lopez tampil memukau saat menghadiri pemutaran perdana film komedi romantis terbarunya. Aktris dan penyanyai 53 tahun itu mengenakan gaun tipis yang dihiasi di pemutaran perdana film Shotgun Wedding, Los Angeles, Amerika Serikat, Rabu, 18 Januari 2023.

Jennifer mengenakan bodysuit berwarna nude yang dihiasi dengan pita kuning besar dipinggangnya. Lalu dilapisi dengan gaun tipis berwarna senada dengan bodysuit-nya, berlengan panjang dan train sepanjang lantai. Gaun dari koleksi Couture Fall 2022 Valentino itu dihiasi dengan kristal secara keseluruhan yang memberikan kesan mewah.

Stylist-nya, Rob Zangardi, memadupadankan gaun tipis itu dengan paltform heels bernuansa cokelat keemasan dan clutch berwarna kuning seperti pita yang dipakainya dari koleksi Perry Clutch, Limoncello Crushed Velvet. Selain gaunnya yang dihiasi kristal, Jennifer juga memakai perhiasan berupa anting chandelier, gelang berlian dan cincin. Rambutnya disisir ke belakang dengan sanggul tinggi. Sedangkan makeup-nya terlihat flawless dengan sentuhan smokey eye dan lisptik bernuansa nude peach.

Pemeran dan Produser Jennifer Lopez berpose saat menghadiri pemutaran perdana film "Shotgun Wedding" di Los Angeles, California, AS 18 Januari 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Selain berakting, Jennifer juga menjadi produser film Shotgun Wedding bersama Ryan Reynolds. Film itu bercerita tentang Jennifer yang berperan sebagai Darcy dan Josh Duhamel yang berperan sebagai Tom, sebagai sepasang pengantin yang pernikahannya berubah secara dramatis ketika seluruh undangan pesta disandera. Pemeran lainnya termasuk Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter dan Lenny Kravitz.

Josh Duhamel menceritakan salah satu momen paling menyenangkan saat syuting berkat aktris Marry Me itu. "J.Lo adalah, seperti, ... dia adalah seorang bos. Dengan cara terbaik," kata aktor itu ketika ditanya siapa yang lebih mengintimidasi antara Jennifer Lopez dan The Thing About Pam costar Renée Zellweger, yang katanya adalah seperti gadis Texas kecil yang manis, di pemutaran perdana serial drama kriminalnya di Los Angeles.

"Saya mengalami salah satu saat paling menyenangkan yang pernah membuat film itu," lanjut Duhamel, menyebut lokasi syuting Republik Dominika mereka salah satu tempat terindah di dunia. "Dan, sebagai tambahan, Ini [sebuah] film gila yang lucu."

Nantikan aksi Jennifer Lopez dan Josh Duhamel dalam film Shotgun Wedding yang dijadwalkan akan dirilis pada 27 Januari di Prime Video.

