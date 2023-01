Jennifer Lopez Sebut Penyatuan Keluarga dengan Ben Affleck sebagai Transisi Emosional

TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2022 bagai angin puyuh bagi Jennifer Lopez. Antara bertunangan lagi dengan suaminya yang sekarang, Ben Affleck, merayakan dua pernikahan, dan akhirnya pindah untuk tinggal dengan Affleck. Dia lalu merilis film dokumenter dan berbulan madu beberapa minggu. Ternyata semua itu dilalui dengan tidak mudah. Selebritas dengan banyak bakat itu mengungkapkan tentang rasa sakit yang menyertainya.

Saat tampil di acara Today untuk mempromosikan proyeknya yang akan datang Shotgun Wedding, Lopez mengungkap tentang realitas transisi anak kembarnya yang berusia 14 tahun, Emme dan Max, yang dia bagikan dengan mantan suaminya Marc Anthony, dengan tiga anak Ben Affleck, yang dia bagi dengan mantan istri Jennifer Garner, Violet, Seraphina, dan Samuel, untuk tinggal di bawah satu atap.

“Kami pindah bersama. Anak-anak pindah bersama,” ujar Lopez tentang keluarga barunya. "Ini benar-benar semacam transisi emosional, tetapi pada saat yang sama semua impian menjadi kenyataan." Dia melanjutkan, “Ini merupakan tahun yang fenomenal. Seperti, tahun terbaik saya, sejak anak-anak saya lahir," kata dia.

Jennifer kemudian mengungkapkan bahwa meskipun memiliki tahun fenomenal, hubungannya dengan anak-anaknya tetap menjadi pencapaiannya yang paling membanggakan. Keduanya kini menikmati nonton film-filmnya yang terdahulu.

“Mereka menonton Maid in Manhattan dan The Wedding Planner, lucunya,” katanya. “Mereka belum masuk ke Out of Sights, mereka nonton Selena. Agak manis karena saya rasa mereka tidak menyadari dia meninggal, jadi di akhir film mereka berkata, 'Tidak!'”

Jennifer Lopez juga meluangkan waktu sejenak untuk membocorkan album studionya yang akan datang, This Is Me... Now, dan hubungannya dengan tahun 2002 This Is Mi… Then dan pertunangan pertamanya dengan Affleck. “Terakhir kali Ben dan saya bersama untuk album ini, ini merupakan perjalanan yang luar biasa,” katanya. “Hal yang menurut saya telah membuat saya bertanya-tanya tentang seluruh hidup saya, seperti, 'Apakah cinta itu nyata? Apakah cinta sejati itu ada?’ Lalu dua orang bersama dan berkata, 'Saya akan berada di sini apa pun yang terjadi dan kita akan melewatinya bersama.'”

