Kekurangan Nutrisi Tertentu yang Bikin Kulit Berjerawat

Faktanya, beberapa bahkan merekomendasikan peningkatan asupan protein hingga mendekati 1,2 hingga 1,6 gram per kilogram berat badan (kira-kira 110 hingga 120 gram sehari), terutama di usia yang lebih tua karena kemampuan kita untuk secara efisien mengubah protein menjadi otot menurun setelah kita berusia 60 tahun.

Dalam hal ini mengkonsumsi kurang dari 30 gram protein sehari tidak ideal untuk kulit — atau bagian tubuh lainnya. Nyatanya, semakin banyak ahli kesehatan dan gizi yang mendorong orang untuk melampaui RDA3 (yang ditetapkan sebesar 0,8 gram protein per kilogram berat badan per hari).

Namun, itu mungkin hanya menjelaskan sebagian dari masalah. Seperti yang ditunjukkan oleh studi tahun 2019 ini, protein dapat memainkan peran yang sama pentingnya. “Indeks glikemik tinggi dan diet rendah protein dapat menyebabkan hiperinsulinemia dan rangkaian pemicu endokrin, seperti peningkatan faktor pertumbuhan seperti insulin-1 (IGF-1) dan androgen, yang mengakibatkan jerawat,” jelas para peneliti yang menemukan setengah dari peserta mereka yang berjerawat juga kekurangan protein, alias kurang dari 30 gram per hari.

