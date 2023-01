Rutinitas Kecantikan Julianne Moore di Usia 62, Tak Lupa Tabir Surya dan Krim Anti-Penuaan

TEMPO.CO, Jakarta - Julianne Moore mengungkapkan rahasia kecantikannya dan memamerkan salah satu bagian favorit dari wajahnya. Dengan wajah yang segar dan alami, aktris peraih Oscar berusia 62 tahun ini memperlihatkan rutinitas kecantikannya kepada para penggemar saat tampil di "Beauty Secrets" edisi terbaru Vogue.

Dalam videonya, dia mengatakan betapa dia sangat mencintai freckles-nya dan bercanda betapa hebatnya "prestasi" menggambar alisnya setiap hari.

Setelah mengamankan rambutnya dengan ikat rambut, Moore menggunakan Cetaphil's Daily Facial Cleanser. "Rutinitas perawatan kulit saya menjadi semakin rumit seiring bertambahnya usia. Saya selalu berhati-hati dalam membersihkan kulit dan memakai tabir surya," kata dia.

Dia menyarankan pemirsa untuk tidak menggunakan handuk terlalu kasar karena dapat merusak kulit.

Aktris Kids Are All Right kemudian menggunakan sebotol Elastascene untuk mengatasi garis-garis halus dan mempromosikan kolagen sebelum memakai serum vitamin C yang disebut Pro Heal dan campuran dua produk tambahan: Sequin Serum 3 dan krim pertahanan antioksidan.

"Tampaknya rumit, tapi sebenarnya tidak," tambahnya. Dia menambahkan bahwa dia menggunakan kombinasi yang sama untuk rutinitas malamnya.

Moore melanjutkan rutinitas kecantikannya, yang mencakup krim leher bernama Neckdifirm, krim mata dari Hourglass (perusahaan kecantikan yang menjadi duta mereknya), pijat wajah Jillian Dempsey, dan tabir surya Bioré UV.

"Ibuku berkulit sangat putih dan dia khawatir tentang kami yang terbakar matahari sepanjang waktu. Dia bahkan tidak mengizinkan kami pergi ke luar di pantai sampai setelah pukul 3:00 dan kami hanya boleh di luar sebentar. Segera setelah ada tabir surya yang efektif, kami menggunakannya sepanjang waktu."

Dia menambahkan sedikit kemewahan pada rutinitas kecantikannya dengan riasan, dan dia suka coverage minimal untuk memamerkan bintik-bintiknya.

"Saya tidak suka banyak coverage. Saya suka bisa melihat bintik-bintik di kulit saya dan warna kulit saya juga," katanya sambil mengaplikasikan perona pipi dan concealer. "Tapi kadang-kadang orang berpikir bahwa saya sengaja menutupi bintik-bintik saya, tapi mungkin karena cahaya atau kualitas filmnya, bagaimana saya diambil, karena saya biasanya tidak menutupi bintik-bintik saya."

Saat menggunakan Hourglass concealer, dia mengatakan bahwa salah satu area yang jadi masalah adalah tepat di bawah mata. "Jadi seperti di sini, di rongga mata saya. Ini juga merupakan area yang sering mengganggu saya ketika saya masih muda dan mengganggu saya," kata dia.

Moore kemudian beralih ke alis yang tipis. Dia bercanda, dia mengatakan tentang asal mula alisnya seperti itu. "Saya cukup banyak menghancurkan alis saya ketika saya masih remaja dan kemudian saya membiarkannya tumbuh dan kemudian saya menghancurkannya lagi dan sekarang mereka tidak akan tumbuh kembali. Menggambar alis saya adalah prestasi besar bagi saya," katanya. Dia menggunakan pensil Brow Whiz dari Anastasia untuk menggambar alis.

"Saya mengambil pensil (alis) dan saya mulai tepat di tengah saya alis di bawahnya dan saya mengisinya sehingga terlihat lebih lurus. Kamu bisa meletakkan kelingking pada hidung sehingga ada sedikit keseimbangan dengannya dan itu berlangsung selamanya."

Julianne Moore melengkapi penampilan makeup sehari-harinya dengan berbagai produk favoritnya dari Shiseido, Living Libations, dan lainnya. Meskipun Moore mengklasifikasikan tampilan terakhirnya untuk hari biasa, dia menambahkan lipstik merah terang di bibirnya. "Ini merah yang luar biasa. Sangat hangat dan bersemangat," kata dia saat semua sudah selesai.

PEOPLE

Baca juga: Julianne Moore Menyesal Merusak Alisnya saat Masih Muda

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.