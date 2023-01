4 Cara Membentuk Otot untuk Wanita

Aspek penting lain dari pemulihan adalah tidur . Meskipun setiap orang berbeda dalam hal berapa jam tidur yang mereka butuhkan per malam, penting untuk mendapatkan cukup tidur setiap hari Jika Anda tidak yakin berapa angka itu untuk Anda, bereksperimenlah dan lihat seberapa lama Anda merasa istirahat dan pulih.

Mirip dengan latihan bodyweight, Mayfield merekomendasikan untuk melakukan latihan kekuatan antara dua hingga lima hari per minggu. Bergantung pada bagaimana tubuh Anda merespons latihan beban, Anda mungkin perlu melakukannya dengan santai pada awalnya, karena beberapa orang merasa tingkat energinya dipengaruhi oleh rasa sakit dan kelelahan.

Mengetahui bahwa gerakan bodyweight ini penting, Anda dapat memikirkan bagaimana Anda ingin menggabungkannya. Mayfield merekomendasikan untuk menyewa pelatih pribadi yang dapat memberi Anda isyarat, atau Anda dapat mendaftar ke kelas berbasis bodyweight apa pun untuk mendapatkan panduan. Secara keseluruhan, jika Anda ingin membentuk otot, Mayfield merekomendasikan untuk melakukan latihan beban tubuh mulai dari dua hingga lima kali per minggu.

5 Tips Makan di Restoran All You Can Eat Meski Sedang Diet

Ini cara makan di Restoran All You Can Eat, tanpa takut berat badan naik saat diet

