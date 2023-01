Terapkan Urutan Skincare pada Malam Hari, Wajah jadi Glowing

TEMPO.CO, Jakarta - Urutan skincare yang tepat dapat mempengaruhi hasil serta manfaat skincare itu sendiri. Memiliki rutinitas melakukan pemakaian skincare yang baik dapat membantu menjaga kesehatan kulit dan mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi pada kulit seperti jerawat, komedo, kerutan wajah dan hiperpigmentasi. Skincare juga terbukti menjaga keremajaan kulit karena telah terpenuhi nutrisi serta kebutuhan bagi kulit wajah. Urutan skincare pagi yang benar hampir serupa dengan malam hari hanya saja butuh penambahan pemakaian sunscreen.

Urutan Skincare Malam Hari

Perlu Anda ketahui bahwa malam hari adalah waktu terbaik untuk mengaplikasikan skincare ke area wajah karena proses penyerapan produk akan lebih sempurna saat kulit kita tenang. Waktu pemakaian dapat dilakukan mulai di jam 8 sampai dengan jam 11 malam. Rata-rata sekitar 90 persen orang masih salah melakukan urutan skincare malam mereka loh, untuk itu penting mengetahui urutan skincare yang tepat dan benar agar mendapatkan hasil yang optimal.

Yuk, simak informasinya urutan skincare yang tepat menurut dokter kulit di sini

1. Gunakan Make Up Remover

Tahapan ini wajib dilakukan, yaitu menggunakan make up remover membantu untuk membersihkan sisa-sisa riasan make up yang sulit hilang. Salah satu jenis make up yang mungkin membandel adalah make up yang bersifat waterproof. Make up remover juga mampu membersihkan debu serta kotoran yang menempel di wajah.

2. Cleanser atau Sabun Pembersih

Gunakan cleanser atau sabun pembersih dan lakukan pemijatan secara lembut serta tidak menggosok berlebihan ke area wajah selama kurang lebih satu menit. Setelah satu menit, bilas menggunakan air bersih dan keringkan wajah menggunakan tisu atau handuk khusus wajah. Sabun pembersih dapat dipilih berdasarkan tipe kulit

Kulit kering cocok menggunakan sabun pembersih berbahan niacinamide dan collagen yang dapat membersihkan wajah segaligus melembabkan kulit tanpa merasakan adanya sensasi ketarik.

Kulit berjerawat dan berminyak cocok menggunakan sabun pembersih dengan tekstur gel atau foam. Hindari produk yang mengandung Sodium lauryl sulfate alias SLS, atau zat yang menimbulkan busa dalam cairan pembersih. SLS bisa menyebabkan kulit menjadi iritasi dan menganggu skin barier.

3. Lakukan Eksfoliasi

Eksfoliasi merupakan proses menghilangkan sel-sel kulit mati yang akan digantikan oleh sel kulit baru. Proses ini dapat dilakukan dengan memakai produk scrub dan gosok lembut menggunakan gerakan memutar. Hindari gesekan yang terlalu keras karena akan membuat kulit wajah iritasi. Perlu diingat bahwa eksfoliasi idealnya dilakukan hanya 1 sampai 2 kali seminggu tergantung pada jenis kulit.

4. Gunakan Toner Wajah

Toner adalah produk perawatan kulit yang biasanya berbentuk cair dan diaplikasikan pada kulit setelah membersihkan wajah dengan sabun muka atau pembersih lainnya. Tujuan utama menggunakan toner adalah untuk mengembalikan pH kulit yang mungkin telah terganggu setelah proses pembersihan, serta untuk menyegarkan dan membantu melembabkan kulit. Jika Anda memiliki masalah kulit yang khusus, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter kulit sebelum menggunakan toner untuk menghindari permasalahan kulit lebih lanjut.

Penggunaan toner dapat disesuaikan dengan fungsi toner yang dipakai.

Mengaplikasikan toner tanpa kapas berfungsi membersihkan kotoran berlebih, menghidrasi, melembabkan kulit serta menenangkan kulit.

Mengaplikasikan toner menggunakan kapas dengan cara usapkan secara merata ke seluruh wajah, terutama pada area T-Zone (dahi, hidung, dan dagu) berfungsi dapat mengeluarkan sel-sel kulit mati dengan bantuan kapas yang kita gunakan.

5. Aplikasikan Serum Wajah

Terdapat banyak jenis serum wajah yang tersedia di pasaran, dan setiap jenis serum memiliki kandungan yang berbeda sesuai dengan tujuan perawatannya. Pastikan untuk menggunakan jumlah yang tepat dan tidak menggunakan serum yang terlalu banyak karena dapat menyebabkan iritasi atau jerawat pada kulit. Setelah mengaplikasikan serum, tunggu beberapa saat sebelum mengaplikasikan pelembab atau produk perawatan kulit lainnya.

6. Memakai Eye Serum

Eye serum diformulasikan khusus untuk area mata biasanya berbentuk cair atau gel. Pemakaiannya dapat dilakukan dengan cara letakan serum di jari manis secukupnya lakukan pengaplikasian dengan mengoles dan lakukan gerakan melingkar ke area mata. Pengunaan eye serum secara rutin dapat membuat garis mata menjadi halus dan tersamarkan dan membantu menghilangkan warna kehitaman pada bawah mata.

7. Gunakan Krim Malam

Selanjutnya,krim malam dapat diaplikasikan ke seluruh kulit wajah secara merata disertai dengan pijatan ringan. Kebanyakan night cream yang terdapat dalam produk memiliki kandungan whitening yang membantu memberikan bermanfaat mencerahkan kulit wajah serta mengurangi kemerahan bekas jerawat.

8. Gunakan Lip Balm

Step terakhir adalah Anda bisa menggunakan lip balm sebagai perawatan bibir yang berfungsi untuk melembabkan bibir agar tidak pecah-pecah. Lip balm juga dapat mengandung bahan aktif seperti ekstrak tumbuhan atau vitamin yang dapat membantu menjaga kekenyalan dan elastisitas bibir dan memberikan perlindungan bibir terhadap cuaca dingin pada malam hari.

Nah itu dia urutan skincare yang bisa Anda lakukan setiap malam untuk membuat kulit wajah lebih sehat dan tampak glowing. Semoga bermanfaat.

ANNISA NOVADILLA