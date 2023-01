Hindari 7 Kesalahan Ini saat Cari Pasangan Lewat Aplikasi Kencan

TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi kencan memudahkan orang bertemu dengan sesama lajang. Namun, karena terlalu banyak pilihan, banyak orang menjadi bingung dan cenderung tidak memaksimalkan kesempatan yang ada.

CEO & Co-Founder platform biro jodoh Lunch Actually Violet Lim mengatakan banyaknya match yang didapat kerap membuat para lajang kurang menghargai kencan dan tidak merasakan urgensi untuk menemukan pasangan yang sesungguhya.

"Aplikasi kencan membuat para jodoh mengalami 'paradoks dari adanya pilihan', yaitu ketika kita memiliki terlalu banyak pilihan, kita cenderung mengalami kelumpuhan dalam menganalisis dan akhirnya tidak membuat pilihan apapun. Ini menyebabkan para jomlo mengalami kelelahan berkencan," kata Lim melalui keterangannya, Kamis, 12 Januari 2023.

Untuk menghindari hal tersebut, Lim membuat daftar kesalahan yang harus dihindari saat berkencan.

1. Menjadi pick me boy/girl

Pick me boy/girl adalah ketika seseorang mencoba untuk terlihat berbeda dengan pria atau wanita lainnya untuk menarik perhatian lawan jenis. Tapi pendekatan ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis. Sebaliknya, jujurlah dan to the point mengenai diri sendiri.

2. Ingin pasangan yang sempurna

Jangan terpaku pada penampilan fisik, materi, dan kriteria umum yang sering dijadikan patokan saat mencari pasangan. Pria yang tampak sempurna itu belum menjamin dapat memiliki keluarga yang hangat dan memberikan rasa nyaman dalam sepuluh tahun ke depan. Pria pekerja keras yang mempunyai hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannyalah yang dapat dijadikan pasangan yang lebih menjanjikan.

Jadi, membangun keluarga dengan pria yang tepat di kehidupan nyata lebih baik daripada membayangkan kehidupan sempurna dengan orang sempurna yang hanya di atas kertas.

3. Tidak mencoba sesuatu yang berbeda

Mencari pasangan online berisiko menemukan profil palsu, penipu, dan lain sebagainya. Jadi, tak ada salahnya ada menemukan si dia dengan cara lain. Berinteraksilah dengan rekan kerja dan tetangga, daftar keanggotaan gym, atau bergabung dengan organisasi dan grup sukarelawan. Hal itu akan memberikan peluang untuk bertemu dengan orang baru.

4. Terlalu terbuka

Jangan tunjukkan semua yang ada dalam dirimu kepada teman kencan, tapi tunjukkan sebagian saja secara perlahan. Simpan sebagian sebagai kejutan yang akan membuat tampak lebih menarik bagi teman kencan. Cara ini juga dapat membuat terhindar dari penipuan.

5. Menghindari percakapan

Jauhkan tangan dari gawai saat sedang berkencan dan jangan cari alasan untuk menghindar dari percakapan tatap muka. Temukan topik lain untuk dibicarakan. Kalau perlu, siapkan beberapa pertanyaan menarik yang bisa ditanyakan saat kencan.

6. Menggantung teman kencan

Jangan pernah menggantung teman kencan karena merasa kurang cocok. Jujurlah tentang perasaan.Jika menyukainya, maka pertahankan hubungan kalian. Jika sebaliknya, utarakan sehingga masing-masing memiliki kelonggaran untuk menemukan orang baru.

7. Tidak menghapus profil dari aplikasi setelah menjalin hubungan

Jika sudah berkencan serius dengan seseorang, pastikan hapus profil di aplikasi kencan meskipun sudah tidak aktif menggunakannya. Hal ini penting untuk menjaga perasaan masing-masing.

