Putri Kim Kardashian North West Rajin Merawat Kulit, Intip Rutinitasnya

TEMPO.CO, Jakarta - North West mengikuti jejak sang ibu, Kim Kardashian, dengan kesukaannya pada fashion dan perawatan kulit. Meski baru berusia sembilan tahun, putri pertama Kim dengan Kanye West itu sudah memiliki rutinitas perawatan pagi dan malam hari.

North West membagikan langkah demi langkah rutinitas kecantikannya dalam sebuah unggahan video di TikTok, Jumat, 11 November 2022. Dalam klip itu, North terlihat bangun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandinya yang cerah dan lapang. Di sana, dia menyikat giginya dan memulai rutinitas perawatan kulit menggunakan merek kecantikan sang ibu, SKKN, dengan beberapa produk. North mengenakan kaus grafis hitam dan ikat kepala putih agar rambutnya tidak menutupi wajahnya, yang juga ia kuncir kuda tinggi. Alunan musik "Are You That Somebody" Aaliyah mengiringi rutinitas paginya.

North kemudian menggunakan pelurus untuk membuat rambutnya menjadi gaya rambut panjang lurus yang lucu, dan pindah ke kamar tidur dan lemari, di mana dia memilih berbagai pakaian hitam dan kaus grafis sebelum memilih tampilan serba hitam, seperti gaya khas ayahnya.

Kanye West, 45, mendukung. Banyak dari 9,2 juta pengikut Kim dan North sangat senang, video tersebut telah mengumpulkan lebih dari satu setengah juta suka pada saat dalam sehari, menunjukkan bahwa North sudah menjadi seorang influencer.

Putri tertua Kim dari empat bersaudara itu dikenal sebagai seorang fashionista muda yang selalu muncul. Dia sudah menunjukkan bakat dalam hal kecantikan dan mode sejak usia muda. Dan menurut ibunya, dia sudah memiliki pendapat sendiri tentang semua itu.

"North memiliki pendapat tentang apa yang saya kenakan," kata Kim kepada Vogue pada Maret untuk konferensi Forces Of Fashion mereka. "Dia akan selalu mengeluh saat aku memakai terlalu banyak pakaian hitam."

Kim juga sering mengunggah foto-foto North West dengan pilihan fashionnya sendiri. Saat masih di bawah lima tahun, dia sering menggunakan item fashion Kim meski kebesaran.

