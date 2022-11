Mandy Moore Mengalami Mastitis Ini yang Dilakukannya

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore menghadapi situasi sulit yang kerap dialami banyak ibu menyusui. Saat berbagi foto saat menyusui putranya Oscar Bennett Goldsmith, atau disapa Ozzie yang berusia 3 minggu, di Instagram Story, Jumat 11 November 2022, aktris itu mengungkapkan bahwa ia mengalami mastitis.

Seperti dilansir dari laman Mayo Clinic, mastitis sering diakibatkan oleh penumpukan ASI di saluran payudara sebagai peradangan jaringan payudara yang terkadang melibatkan infeksi. Peradangan menyebabkan nyeri payudara, pembengkakan, kehangatan dan kemerahan, Anda mungkin juga demam dan kedinginan.

Mastitis paling sering menyerang wanita yang sedang menyusui atau mastitis laktasi. Tetapi mastitis dapat terjadi pada wanita yang tidak menyusui dan pada pria. Mastitis laktasi dapat menyebabkan Anda merasa lelah, sehingga sulit untuk merawat bayi Anda. Kadang-kadang mastitis membuat seorang ibu menyapih bayinya sebelum dia berniat untuk menyapih bayinya. Tetapi terus menyusui, bahkan saat minum antibiotik untuk mengobati mastitis, lebih baik untuk Anda dan bayi Anda.

Aman untuk melanjutkan menyusui jika Anda menderita mastitis. Menyusui sebenarnya membantu membersihkan infeksi. Dokter Anda mungkin merujuk Anda ke konsultan laktasi untuk bantuan dan dukungan berkelanjutan. Saran untuk menyesuaikan teknik menyusui Anda mungkin termasuk menghindari pengisian payudara yang terlalu lama dengan susu sebelum menyusui, mencoba memastikan bahwa bayi Anda menempel dengan benar, memerah sedikit susu dengan tangan sebelum menyusui mungkin bisa membantu.

Selain itu, memijat payudara saat menyusui atau memompa, dari daerah yang terkena ke bawah ke arah puting. Pastikan payudara Anda terkuras sepenuhnya selama menyusui. Jika Anda kesulitan mengosongkan sebagian payudara Anda, oleskan kompres panas hangat dan lembab ke payudara sebelum menyusui atau memompa ASI. Sebaiknya menyusui di sisi yang sakit terlebih dahulu, saat bayi Anda lebih lapar dan mengisap lebih kuat, dan memariasikan posisi menyusui Anda.

Cara Mandy Moore untuk mengatasi mastitis nampaknya sesuai yang dianjurkan. "Mencoba untuk mengatasi mastitis ini. Wah," tulis wanita 38 tahun itu, dalam keterangan foto candid saat menyusui bayinya.

Aktris This Is Us dan suaminya Taylor Godsmith memiliki dua anak, August "Gus" Harrison, berusia 20 bulan dan Ozzie. Moore baru-baru ini membagikan foto saat Gus menggendong adik laki-lakinya yang baru lahir di pangkuannya. Dia dan suaminya tersenyum bersama Gus saat mereka membantu balita itu menggendong Ozzie kecil, yang terbungkus selimut dengan nyaman. "Gus menikmati perannya sebagai Kakak ," tulis Moore pada foto saudara kandung yang menggemaskan di Instagram.

