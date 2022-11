5 Fakta tentang Alba Baptista, Aktris Portugal yang Mencuri Hati Chris Evans

TEMPO.CO, Jakarta - Chris Evans sudah berkencan dengan aktris Portugis Alba Baptista selama lebih dari setahun, menurut sebuah laporan dari majalah People. Sebuah sumber untuk majalah itu mengklaim hubungan itu sudah di tahap serius.

"Mereka jatuh cinta dan Chris tidak pernah lebih bahagia. Keluarga dan teman-temannya semua memujanya," kata sumber itu.

Dari aktivitas media sosial, Chris Evans, 41, dan Alba, 25, berbicara selama musim panas 2021, seperti saat Alba mengikuti Chris kembali di Instagram. Sejak itu, Alba juga mengikuti saudara laki-laki Chris, Scott Evans, 39 tahun.

Lokasi fisik Chris dan Alba juga memicu rumor asmara di awal 2022. Pria Terseksi 2022 versi People itu memposting di Instagram Story-nya pada Januari 2022, yang tampaknya berada di kota asal Alba, Lisbon. Petunjuk ini meyakinkan penggemar bahwa mereka ada di sana bersama. Ada juga pembicaraan bahwa Alba menghabiskan malam tahun baru di Los Angeles, tempat tinggal Chris. Pasangan itu diduga bertemu pada musim panas 2021 ketika mereka masing-masing sedang syuting proyek di Eropa.

Sejak rumor kedekatannya dengan Chris, banyak yang penasaran dengan sosok Alba. Inilah lima fakta tentang aktris ini.

1. Superstar Netflix

Alba memulai aktingnya pada usia 16 tahun dalam film pendek Simão Caayatte, Miami. Peran tersebut membuatnya mendapatkan Penghargaan Aktris Terbaik di Festival Ibérico de Ciné. Alba membintangi lebih banyak film Portugis seperti Caminhos Magnétykos, Equinócio, dan Patrick, serta acara TV Jardins Proibidos, A Impostora, A Criação, dan Jogo Duplo. Terobosan besarnya datang dalam serial hit Netflix Warrior Nun, berdasarkan karakter buku komik Warrior Nun Areala.

Alba memerankan Ava Silva, seorang yatim piatu lumpuh yang menyadari bahwa dia sekarang memiliki kekuatan gaib yang memaksanya untuk bergabung dengan ordo kuno biarawati prajurit. Warrior Nun merupakan debut berbahasa Inggrisnya di akting. Musim petama Warrior Nun tayang Juli 2020, dan musim 2 difilmkan selama musim panas dan gugur 2021 di Spanyol, di mana Alba mungkin bertemu Chris.

2. Berasal dari Portugal dan bisa lima bahasa

Alba lahir pada 10 Juli 1997 di Lisbon, Portugal. Ibunya orang Portugal, sedangkan ayahnya orang Brasil. Alba tampaknya masih tinggal di Portugal. Selain bisa bahasa Portugal, dia juga berbicara bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman, menurut wawancara Juli 2020 dengan Universo Online. Itu berarti Alba dapat berbicara lima bahasa yang berbeda.

3. Alba pernah mencoba dunia modeling

Alba telah menjadi model untuk salah satu majalah mode terbesar: Vogue. Dia debut di Vogue Portugal pada tahun 2019 melalui video. Dia juga muncul di sampul GQ dan ACTIVA.

4. Fokus pada hal positif

Alba memiliki lebih dari 400.000 pengikut di Instagram. Dia pernah bercerita tentang bagaimana menangani ketenarannya dalam obrolan 2020 dengan Vogue. “Menurut saya tetap membumi ketika memiliki banyak perhatian. Anda tahu, ini adalah momen dan itu akan berlalu, itu baik-baik saja," jelasnya. "Jadi saya menikmati apa yang saya bisa dan mengambil hal-hal positif dan meninggalkan hal-hal negatif."

5. Pernah dekat dengan aktor Emily in Paris

Chris bukanlah aktor pertama yang menjalin hubungan asmara dengan Alba Baptista. Alba sebelumnya dikabarkan berkencan dengan bintang Emily in Paris, Lucas Bravo, 35. Pasangan itu terlihat berlibur bersama pada Mei 2021. Namun, penggemar menunjukkan bahwa mereka mungkin hanya berteman, terutama karena mereka menjadi lawan main dalam komedi/drama tahun 2022, Mrs. Harris Goes to Paris. Alba belum secara terbuka membahas kehidupan kencannya.

