Kim Kardashian Sempat Ditolak Pinjam Gaun Marilyn Monroe Sampai Kris Jenner Turun Tangan

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian mengungkapkan secara detail tentang bagaimana dia menghadiri Met Gala 2022 mengenakan gaun Marilyn Monroe yang ikonik, gaun yang sama yang dikenakan bintang film pada tahun 1962 ketika dia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden John F. Kennedy. Seperti yang diungkapkan Kim, dia akhirnya bisa memakainya karena bujukan ibunya.

"Saya terbang jauh-jauh ke Florida untuk mencoba gaun Marilyn di Ripley's," jelas Kardashian, dalam episode terbaru The Kardashians. "Mereka tidak akan membiarkan saya memakai gaun ini, mereka bahkan tidak akan membiarkan saya mencobanya sampai Kris Jenner menelepon... Dan saya seperti, 'Tolong bu, jika Anda mewujudkannya, saya akan menikah dengan Anda.' Aku akan melakukan apa saja."

Sementara pasangan ibu-anak itu tentu saja tidak menikah, Kris Jenner yang dipanggil momager oleh anak-anaknya, bisa mewujudkan impian Kim. Dia jarang mengungkapkan bagaimana dia melakukan hal yang hampir mustahil, dan kisah di balik gaun Monroe tidak berbeda. "Saya tidak bisa memberi tahu Anda rahasia saya," kata wanita 67 tahun itu. "Tetapi jika seseorang mengatakan tidak, Anda tahu apa yang saya katakan: 'Anda berbicara dengan orang yang salah.'"

Gaun itu, yang dirancang oleh Jean Louis, awalnya berharga USD 12 ribu atau sekitar Rp 186 miliar dan dilaporkan sangat ketat sehingga Monroe harus dijahit hanya tiga bulan sebelum kematiannya. Ripley membeli gaun itu dari Julien's Auction pada November 2016 seharga USD 4,81 juta atau sekitar Rp 74 miliar menjadikannya salah satu gaun termahal di dunia.

Kim, dalam episode tersebut, menjelaskan bahwa dia memberikan beberapa penawaran kepada orang-orang di Ripley's di Orlando, Florida, termasuk uang dan penampilan eksklusif untuk merek tersebut - tetapi pada akhirnya, ibunyalah yang membuat kesepakatan. Kim harus mengenakan gaun itu, pakaian yang membuatnya kehilangan berat badan dan bahkan mengecat rambutnya menjadi pirang.

"Jadi setelah percakapan ibu saya, mereka setuju untuk membiarkan saya mencoba gaun itu untuk terakhir kalinya," kata Kardashian. "Dan jika cocok, saya akan pergi ke Met. Jika tidak cocok, saya tidak akan pergi ke Met... Sejujurnya saya telah bekerja keras untuk melihat visi saya menjadi kenyataan. Saya akan melakukannya hancur jika ini tidak membuahkan hasil."

Dengan bantuan temannya dan pakar kecantikan Chris Appleton, dan tentu saja sepasang SKIMS, duo ini "mengangkat" bokong Kim dan memposisikan ulang shapewear-nya untuk membuat gaun itu pas. Dan seperti yang ditunjukkan sejarah, hal itu terjadi, saat dia menghadiri acara Mei bersama pacarnya Pete Davidson.

Di bagian lain dalam episode itu, Kim mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa beberapa orang tidak akan suka dia mengenakan gaun vintage, dan bahwa dia "sedikit gugup beberapa orang akan membenci, dan hanya berkata, 'Beraninya dia berpikir dia bisa memakai gaun Marilyn."

"Semua ini — ini menurunkan berat badan, mewarnai rambut selama 30 jam, meninggalkan hotel dengan jubah, sampai di sana, berganti di karpet merah, hanya berjalan ke karpet merah, lalu berganti lagi menjadi replika gaun karena kami tidak bisa mengambil risiko duduk di dalamnya dan makan malam - mungkin hanya 10 menit dalam hidup saya ... seperti, itu saja," katanya.

Prediksinya benar, karena pada bulan Mei, sejarawan mengecam keputusan Kim Kardashian untuk menghadiri karpet Met Gala dengan gaun aslinya. Sementara Kardashian mengatakan dia kehilangan 7 kilogram dalam tiga minggu dan mengurangi gula dan karbohidrat sehingga dia bisa masuk ke dalam gaun itu, Dr. Justine De Young, profesor sejarah mode di Fashion Institute of Technology, mengatakan bahwa itu tidak bertanggung jawab dan tidak perlu untuk melakukannya. "Dia dapat - dan memang - membuat replika yang tidak dapat dibedakan dari aslinya. Bagian ikonik dari sejarah Amerika tidak boleh dirusak hanya untuk peningkatan ego dan foto," kata Dr. kata Young saat itu.

Sejarawan dan kolektor Marilyn Monroe, Scott Fortner, juga menjelaskan mengapa dia merasa penampilan Kim menimbulkan kekhawatiran. "Meskipun saya memahami daya tarik keinginan untuk mengenakan gaun ikonik seperti itu, tidak dapat diabaikan atau diabaikan bahwa siapa pun selain Marilyn Monroe yang mengenakan gaun yang terkenal itu mungkin menjadi perhatian karena beberapa alasan, kata Fortner, menambahkan, "Gaun itu dibuat khusus untuk Marilyn Monroe. Ini bukan pakaian yang tidak biasa. Itu dibuat oleh desainer pemenang Academy Award Jean Louis, yang telah merancang kostum untuk dua film terakhir Marilyn: The Misfits dan Something's Got to Give."

Namun, TMZ melaporkan setelah Met Gala bahwa Nick Woodhouse, presiden dan CMO dari Authentic Brands Group, yang menjalankan perkebunan Marilyn Monroe, mengatakan bahwa timnya yakin Monroe akan menyetujui Kim Kardashian mengenakan gaun itu.

PEOPLE

