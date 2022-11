Makeup Unik Gigi Hadid dengan Lipstik Abu-abu dan

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas sering kali mengambil risiko untuk memiliki tampilan unik dan menciptakan tren baru. Itulah yang dilakukan Gigi Hadid. Untuk CFDA Fashion Awards 2022 pada Senin, 7 November, Hadid berdandan dengan lipstik abu-abu keren yang tidak konvensional.

Supermodel berusia 27 tahun itu membuat para tamu menoleh dua kali ketika melihat dia. Abu-abu memang bukan pilihan biasa untuk warna lipstik, tetapi penata rias Patrick Ta dan Akina Shimizu mampu melakukan tampilan riasan wajah yang kalem namun segar ini pada Hadid. Mereka membuat bibir Hadid tampak matte dan glossy pada saat yang bersamaan.

"She Said I Want A Grey Lip," tulis penata rias Patrick Ta, yang mengunggah foto tampilan riasan Gigi.

Makup-nya tampak menonjol dengan rambut yang simpel. Dia menata rambut pirangnya yang mencolok menjadi sanggul ramping yang disisir ke belakang. Hair stylist Laura Polko menatanya bukan hanya untuk menonjolkan riasan, tapi juga untuk memperlihatkan perhiasan di telinga dan hidung Hadid. Hadid mengenakan cincin hidung emas.

Riasannya yang unik dipadukan dengan gaya androgini dengan setelan jas Thom Browne bermotif tartan yang ditata oleh Mimi Cuttrell. Pakaiannya terdiri dari cropped white button-down dan melapisi rompi kotak-kotak merah, putih, dan biru tua di atasnya. Dia mengenakan celana katun low-rise yang serasi dengan bordiran garis-garis vertikal, dipotong di atas pergelangan kakinya untuk memperlihatkan sepasang kaus kaki kru patriotik yang serasi dan sepatu hitam berujung runcing. Gigi mengenakan ikat pinggang yang dikepang dengan pesona jangkar rendah di pinggulnya dan mengenakan ikat pinggang kedua yang tinggi di tubuhnya, menyampirkan blazer tweed boucle abu-abu biru di bahunya untuk melengkapi penampilannya.

Tidak semua orang berani tampil warna lipstik abu-abu. Jadi tidak heran jika Gigi Hadid bisa membuat orang menoleh dua kali karena riasannya. Beberapa tahun lalu, Gigi juga pernah tampil dengan lipstik abu-abu untuk mempromosikan produk baru Maybelline dengan makeup artist global Maybelline, Erin Parsons.

