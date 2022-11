Cerita Kim Kardashian Mewarnai Rambut Semalaman Supaya Mirip Marilyn Monroe

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Kim Kardashian di Met Gala 2022 selalu jadi pembicaraan. Banyak yang membicarakan tentang gaun ikonik Marilyn Monroe yang dia pakai di acara itu, tapi tak banyak yang membahas bagaimana dia mengubah rambutnya jadi pirang dalam waktu singkat.

Pada episode baru "The Kardashians", Kamis, 10 November 2022 di Hulu, Kim Kardashian mengunglap lebih lanjut tentang proses intens persiapan intens untuk acara tahunan tersebut.

“Besok adalah Met Monday, dan saya tidak banyak tidur karena kami harus menyiapkan waktu semalaman untuk mewarnai rambut saya menjadi pirang,” kata pendiri SKIMS berusia 42 tahun itu tentang rambut platinum untuk sepenuhnya mewujudkan sosok mendiang ikon Hollywood itu.

“[Proses] sangat membosankan dan menjengkelkan dan banyak. Kami tidak memiliki shampoo bowl sehingga kami harus membilasnya jutaan kali. Ini dedikasi," kata dia.

Chris Appleton, penata rambut Kardashian, mengatakan bahwa dia berusaha meniru rambut sang bintang seperti nyata. Dia juga mengatakan bahwa terakhir kali melakukan perubahan warna besar untuk Kardashian, butuh waktu seminggu penuh, tetapi untuk Met Gala, dia hanya diberi waktu dua hari untuk mewujudkannya.

“Saya belum pernah bertemu orang yang lebih berdedikasi daripada Kim. Dia siap untuk duduk selama 15 jam sesi," tambah penata profesional.

Selama episode tersebut, pendiri SKKN BY KIM itu juga membuka tentang panjangnya waktu yang diperlukan untuk mengenakan gaun ikonik Happy Birthday, Mr. President” Marilyn Monroe, yang dipinjam dari Ripley's Believe It or Not!, hanya untuk beberapa menit di Met.

"Tidak ada yang bisa menyentuhku," katanya. "Jika ada yang menyentuh saya dan minyak mereka menempel di gaun itu ... itu terlalu berisiko."

Warganet juga sempat diperlihatkan sekilas pakaian sauna yang digunakan Kardashian untuk membantunya menurunkan 16 pon hanya dalam beberapa minggu agar sesuai dengan gaun bersejarah itu.

“Saya memakainya dan itu membuatmu berkeringat; bahkan jika itu adalah berat air, itu akan membantu," jelasnya, sebelum mengakui bahwa persiapannya selama berminggu-minggu hanya untuk tampil beberapa menit pada malam Met Gala 2022.

“Semua ini, menurunkan berat badan, mewarnai rambut selama 30 jam, meninggalkan hotel dengan jubah, sampai di sana, berganti di karpet merah, hanya berjalan ke karpet merah, lalu berganti pakaian dengan replika gaun karena kami tidak bisa mengambil risiko duduk dengan gaun itu dan makan malam, mungkin hanya 10 menit dalam hidup saya ... seperti, itu saja," Kardashian merenungkan.

Dia menyadari bahwa mengenakan gaun itu akan menimbulkan banyak reaksi. “Saya sedikit gugup beberapa orang akan membenci, dan berkata, 'Beraninya dia berpikir dia bisa masuk ke gaun Marilyn' … dan Saya mengerti itu.”

Benar saja, Kim Kardashian banyak mendapatkan kritik karena mengenakan gaun itu. Dia bahkan disebut merusak gaun itu.

PAGESIX

