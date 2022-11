Y.O.U Noutriwear+ Rangkaian Makeup dengan Kandungan Skincare yang Mampu Merawat Kulit

Pakai makeup setiap hari sering kali membuat kita jadi merasa bersalah dengan kesehatan kulit wajah. Tidak sedikit yang mengalami berbagai masalah kulit setelah menggunakan makeup seperti muncul jerawat, komedo dan lain sebagainya. Pemicunya bisa beragam, mulai dari tidak membersihkan makeup dengan benar, tidak melakukan perawatan wajah atau menggunakan makeup yang tidak mengandung bahan alami sehingga tidak dapat menjaga kulit agar tetap sehat. .

Untuk menjawab berbagai keresahan masyarakat, Y.O.U menghadirkan rangkaian makeup NoutriWear+ dengan teknologi inovatif yaitu Litestay™ dan Immortelle C-lock Essence yang mampu membuat kulit wajah tampak lebih sempurna lewat riasan yang tahan lama sekaligus merawat kulit dengan kandungan bahan-bahan alami. Rangkaian Y.O.U NoutriWear+ mengandung bunga Immortelle yang berasal dari Charente-Maritime, Prancis. Y.O.U bekerja sama dengan SILAB , sebuah laboratorium biologis terkemuka di Perancis untuk memastikan bunga yang digunakan adalah bunga terbaik.

Rangkaian Y.O.U NoutriWear+ terdiri dari Velvet Liquid Foundation, Flawless Cushion Foundation, Complete Cover Concealer, Silky Pressed Foundation, Airy Fit Loose Powder, Makeup Stay Lock Mist.

Salah satu produk unggulannya yaitu Y.O.U Noutriwear+ Airy Fit Loose Powder yang merupakan bedak tabur dengan Soft Light-diffusing Powder dan Immortelle C-lock Essence, bisa menahan riasan pada tempatnya dan mengontrol sebum selama 24 jam.

Bedak tabur ini dibuat dengan formula terbaru yakni Airy Smooth Formula yang dapat mengunci makeup sehingga tidak mudah pudar dan mengelupas. Selain itu, teksturnya ringan dan menyerap minyak sehingga membuat wajah bebas kilap sepanjang hari. Bedak tabur ini memiliki partikel bubuk yang sangat halus sehingga memberikan efek blur pada pori-pori. Dengan hasil akhir matte, produk ini cocok digunakan bersama foundation atau langsung diaplikasikan pada wajah.

Kandungan Immortelle C-lock Essence dibuat dari bahan alami yaitu bunga Immortelle yang mampu melawan radikal bebas serta merangsang produksi kolagen. Produk ini bisa didapatkan melalui gerai Y.O.U di seluruh Indonesia atau melalui toko online dengan harga sekitar 59 ribu rupiah.

Apabila Anda membutuhkan alas bedak yang praktis dengan coverage yang lebih tinggi, Y.O.U NoutriWear+ Flawless Cushion Foundation bisa jadi solusinya. Cushion foundation ini dapat menutupi bekas jerawat tanpa menyumbat pori-pori. Didukung dengan teknologi Inovatif Litestay™ & Immortelle C-lock Essence, memberikan hasil full-coverage dengan efek ringan yang tahan sepanjang hari.

Cushion Foundation ini memiliki 7 manfaat yang dapat membuat wajah tampak halus sekaligus memelihara kulit agar tetap sehat. Terdapat Soft Light Diffusing Powder yang mampu membaurkan cahaya untuk menyamarkan kerutan dan kemerahan sehingga membuat hasil akhir jadi lebih flawless. Dilengkapi dengan teknologi Litestay™ yang bisa membuat riasan jadi lebih tahan lama hingga 16 jam. Cushion ini juga diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti bunga Immortelle dan Centella Asiatica. Bunga Immortelle berfungsi sebagai antioksidan dan kolagen yang dapat membuat kulit terasa kenyal serta elastis. Sementara, Centella Asiatica berfungsi untuk menghidrasi dan menenangkan kulit.

Keunggulan lainnya dari Y.O.U Noutriwear+ Flawless Cushion Foundation yaitu sudah terdapat SPF 40/PA+++, bebas paraben, bebas alkohol dan non-komedogenik. Sehingga sangat cocok dipakai untuk kegiatan sehari-hari seperti kuliah atau kerja. Yang menarik dari produk ini yaitu terdapat aplikator Korean Rubycell Puff yang mampu menjangkau seluruh sudut wajah. Produk ini bisa didapatkan melalui gerai Y.O.U di seluruh Indonesia atau melalui toko online dengan harga sekitar 149 ribu rupiah.