Janet Jackson Tampil dengan Gaya Rambut Ikonik dari Sampul Albumnya 36 Tahun Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Janet Jackson masih menjadi ikon. Pemenang Grammy Award, membawa kembali salah satu penampilan khasnya dari tahun 80-an untuk mendukung teman-temannya, duo penulis lagu dan produser Jimmy Jam dan Terry Lewis, pada Annual Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony ke-37 mereka pada Sabtu, 5 November 2022, di Los Angeles, Amerika Serikat.

Wanita 56 tahun itu mengenakan busana serba hitam celana kulot dengan atasan berkerah tinggi dan bahu terstruktur untuk mengumumkan penghargaan. Tampilannya ini sangat mirip dengan sampul album studio ketiganya Control, pada 1986, yang dia produksi bersama Jam dan Lewis. Namun kemiripan terbesar dengan sampulnya berasal dari gaya rambut Jackson yang ikonik, di mana rambut ikalnya yang tebal ditata ke satu sisi kepalanya.

Album Control menandai pertama kalinya pemenang Grammy lima kali itu berkelana di luar keluarganya untuk memproduksi musik. Bersama dengan Jam dan Lewis, album ini menelurkan lima single hit: "What Have You Done for Me Lately," "Nasty," "When I Think of You," "Control" dan "Let's Wait Awhile."

Album ini menandakan perubahan besar bagi karir musik Janet, membantunya berkembang menjadi genre seperti dance pop, R&B dan hip-hop dan membantu memperkuat statusnya sebagai bintang yang sedang naik daun. Itu juga membantu mengatur nada untuk album hit berikutnya yang akan dia hasilkan, Janet Jackson's Rhythm Nation 1814, di tahun 1989.

Jam dan Lewis akan terus menulis lebih banyak hits untuk Jackson termasuk "Love Will Never Do (Without You)," "That's the Way Love Goes" dan "All for You." Mereka juga menghasilkan hits untuk Boyz II Men, Mariah Carey dan Usher.

Control, yang berusia 35 tahun tahun lalu, kembali ke puncak tangga lagu Februari lalu, menduduki puncak tangga lagu Apple Top 40 Album Pop Amerika Serikat.

"Saya tidak pernah, tidak pernah dalam sejuta tahun, saya tidak akan pernah berpikir bahwa ini akan terjadi. Saya sangat menghargai Anda dan saya sangat mencintaimu. Terima kasih," tulis Jackson di Twitter saat itu.

Janet Jackson mendapat Rock & Roll Hall of Fame pada tahun 2019. Selama pidatonya, dia berterima kasih kepada mendiang ayahnya Joe Jackson dan saudara-saudaranya, yang membuat dia menemukan ketenaran sebagai seorang anak di Jackson 5 dan menerima induksi mereka sendiri ke dalam Rock & Roll Hall of Fame pada tahun 1997.

"Saya menyaksikan ... dampak luar biasa keluarga saya pada budaya populer," kata Janet. "Sebagai yang termuda di keluarga saya, saya bertekad untuk membuatnya sendiri ... Tapi tidak pernah dalam sejuta tahun saya berharap untuk mengikuti jejak mereka. Malam ini, adik bayi Anda telah berhasil."

