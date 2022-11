Redakan Cemas, Lakukan Butterfly Hug,

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah butterfly hug pertama kali booming ketika muncul dalam salah satu adegan Drama Korea berjudul It’s Okay to No Be Okay. Namun sebenarnya apa itu butterfly hug?

Melansir dari Wild Tree Wellness, butterfly hug adalah sebuah metode yang bisa digunakan untuk membantu rileks dan menenangkan diri dari rasa kecemasan yang berlebih.

Metode ini dikembangkan oleh dua orang praktisi yaitu Lucina Artigas dan Ignacio Jarero, dan pertama kali diajarkan kepada para penyintas badai Pauline di Meksiko. Dan cara ini terbukti efektif, sehingga banyak terapis profesional juga mulai menerapkan metode ini.

Buttelfly hug akan menawarkan langkah-langkah yang mampu untuk menyembuhkan emosional. Ketika kamu atau orang terdekatmu mengalami saat-saat cemas, maka Kamu bisa menerapkan metode butterfly hug ini, karena metode ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalnya ketika kamu mesakan tanda-tanda sebagai berikut:

Detak jantung sangat cepat

Merasa lumpuh

Keram perut

Pikiran tidak karuan

Tidak mamu untuk menenangkan diri

Maka kamu merasa sangat terpicu dan sangat cemas, maka kamu bisa melakukan butterfly hug untuk meredakan kecemasan dan menenagkan diri. Caranya cukup sederhana yaitu:

Pertama, temukan lokasi yang tenang dan nyaman. Tubuh dalam posisi duduk tegak dan punggung lurus. Tutup atau turunkan mata lalu mulai bernapas secara perlahan. Usahakan bernapas dari diafragma. Perhatikan setiap emosi yang muncul ketika kesulitan mengatur nafas. Silangkan tangan dan letakkan di dada sehingga setiap jari-jari terletak tepat dibawah tulang selangka yang berlawanan dan ibu jari mengarah ke dagu. Kamu bisa mangaitkan ibu jari sehingga akan terlihat seperti tubuh kupu-kupu. Lalu tepuk dada dengan telapak tangan yang menempel secara bergantian kiri dan kanan. Lakukan dangan perlahan dan berirama setidaknya selama delapan putaran, dan setiap kali menepuk jangan lupa menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa berhenti melakukannya ketika Kamu mulai berasa tenang dan lebih santai.

Itulah buttefly hug dan langkah-langkah melakukannya. Lakukan metode ini jika Kamu merasa terlalu gelisah karena pekerjaan atau tugas-tugas lainnya, karena ‘tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja’.

FANI RAMADHANI



