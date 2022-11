Sejak jadi Ibu, Kylie Jenner Jaga Keseimbangan antara Kehidupan Nyata dan Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner telah mengalami transformasi dari seorang gadis pemalu di reality show Keeping Up with The Kardashians menjadi miliarder yang ditampilkan di sampul Forbes. Dia juga salah satu orang yang paling banyak diikuti di Instagram. Baru-baru ini di saluran YouTube Hailey Bieber, Jenner membuka tentang keibuan dan bagaimana pendekatannya terhadap berbagai hal telah berubah sejak itu.

Dalam video tersebut, Hailey Bieber bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan media sosial yang telah berubah sejak dia menjadi seorang ibu. “Saya pikir ketika saya menunjukkan kepribadian saya terlalu banyak atau berbagi sedikit terlalu banyak, orang memiliki lebih banyak akses untuk mengatakan hal-hal tentang diri saya yang sebenarnya. Jadi saya memutuskan untuk mundur sedikit. Ketika saya mulai memiliki anak, saya sekarang memiliki hubungan yang berbeda dengan media sosial dan saya pikir prioritas saya hanya bukan itu," kata Kylie dalam video yang tayang pekan lalu.

Dia juga berbicara tentang bagaimana dia memiliki kehidupan nyata yang harus dia jalani sekarang. Sebelumnya, dia hidup untuk media sosial, bangun dan Snapchat bahkan saat sarapan.

Saat dia terlalu banyak beraktivitas di media sosial, dia mengatakan bahwa terlalu banyak yang dianalisis dan disalahartikan pengguna Internet. Dan dia harus menerimanya. "Saya pikir saya mungkin memiliki kulit paling tebal di planet ini karena jutaan orang telah mengatakan banyak hal tentang saya, memutuskan siapa saya… sulit untuk menelan itu.”

Jenner tentu telah bertemu dengan banyak orang yang menghina atau menyakitinya di media sosial sepanjang kariernya. Sejak dia melakukan filler bibirnya hingga disalahkan atas 'Kylie lip challenge' hingga baru-baru ini, ketika Travis Scott harus bertanggung jawab atas banyak orang meninggal di konsernya karena keramaian penonton.

Dengan dua anak dan begitu banyak hal menarik lainnya yang terjadi dalam hidupnya, Kylie Jenner akan tetap produktif, sesuatu yang dapat membantunya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan media sosial.

INDIAN EXPRESS

