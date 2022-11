Selena Gomez Cerita Gaunnya Rusak saat Menghadiri Emmy Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez tak bisa menyimpan pengalaman tak menyenangkan ini untuk dirinya sendiri. Wanita 30 tahun itu mengungkapkan tentang kerusakan pakaian yang dialami di Primertime Emy Awards ke-74, saat tampil di The Kelly Clarkson Show pada hari Rabu, 2 November 2022.

"Banyak orang melihat sesuatu yang tidak ingin mereka lihat," katanya kepada pembawa acara Kelly Clarkson. Menurut Gomez, gaun halter putih Celine-nya naik sepanjang waktu. Di acara itu, dia mempersembahkan Emmy Award untuk Outstanding Variety Talk Series dengan pemeran Only Murders in the Building-nya Steve Martin dan Martin Short.

Pendiri Rare Beauty memasangkan gaun Emmy-nya dengan anting rumbai berlian dan zamrud dari Boucheron, manikur hijau metalik yang serasi, dan updo yang chic. Clarkson pun meyakinkannya bahwa dia tampak hebat terlepas dari kecelakaan itu dan sangat berseri-seri.

Pada hari Rabu, bintang pop itu berjalan di karpet merah yang berbeda untuk merayakan perilisan film dokumenter barunya - dan kali ini, tidak ada kecerobohan mode yang terlihat. Aktris “Only Murders in the Building” mengenakan gaun Rodarte satin sutra asimetris dalam rona ungu cerah, bersama dengan anting-anting batu permata David Webb warna-warni, bagal Paris Texas berlapis kristal, dan clutch Jimmy Choo berkilau.

Selena Gomez pakai gaun satin warna ungu koleksi Rodarte saat menghadiri premiere film dokumenternya, Selena Gomez: My Mind & Me. Foto: Instagram/@rodarte

Gomez juga bercerita tentang film dokumenter Apple TV+ barunya, My Mind & Me. Dia membuka tentang perjuangannya dengan gangguan bipolar, pengalamannya dengan lupus, "psychotic break" 2016 dan banyak lagi.

Dia juga berbicara dengan Clarkson tentang takut menjadi begitu terbuka. "Itu tidak mudah," kata Gomez, yang dibalas Clarkson: "Saya pikir itu menyegarkan. Saya pikir itu bagus karena ini adalah dunia yang tersaring. Kami berada di generasi yang berbeda, jadi saya merasa seperti Anda seusia dan lebih muda, itu dunia yang berbeda di mana semua orang menyaring semuanya secara online, dan itu bukan kehidupan. Itu bukan kehidupan nyata."

"Semua orang punya hal-hal sendri, kan?" pemenang American Idol menambahkan, menunjukkan kekaguman untuk Gomez.

Sebelumnya, Gomez berbicara tentang bagaimana dia menavigasi kehidupan dalam sorotan. "Saya suka tumbuh dewasa," katanya, kepada People Januari 2022. "Ketika saya masih muda, saya takut akan hal itu, dan saya pikir sekarang hidup saya akan terlihat sangat berbeda. Tapi sekarang saya seperti, 'Wow, ini bukan yang saya harapkan, dan saya sangat senang. . . ' Saya sudah berhenti peduli tentang apa yang orang katakan, dan itu luar biasa."

Setelah ulang tahunnya yang ke-30, aktris tersebut merefleksikan pelajaran yang dia pelajari sepanjang karirnya dalam sebuah posting Instagram yang jujur. "Dua puluhan saya adalah perjalanan melalui saat-saat yang baik, sulit dan indah yang tidak akan pernah saya lupakan," tulis Selena Gomez dengan keterangan dua potret hitam-putih dirinya dari pesta ulang tahunnya. "Masing-masing dari mereka telah membentuk saya menjadi orang seperti sekarang ini."

PAGE SIX | PEOPLE

Baca juga: Selena Gomez Curhat tentang Pengobatan Bipolar yang Tidak Memungkinkan Dia Mengandung

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.