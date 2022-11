Selena Gomez Curhat tentang Pengobatan Bipolar yang Tidak Memungkinkan Dia Mengandung

TEMPO.CO, Jakarta - Selena Gomez mengungkapkan bahwa dia tidak dimungkinkan mengandung anak-anaknya sendiri karena obat yang dia minum untuk mengelola gangguan bipolarnya.

"Itu adalah hal yang sangat besar, besar, hadir dalam hidup saya," katanya kepada Rolling Stone dalam wawancaranya menjelang rilis film dokumenter barunya, My Mind and Me. Namun, aktris itu percaya bahwa bagaimanapun dia ditakdirkan untuk memilikinya, maka dia akan melakukannya.

Aktris dan penyanyi berusia 30 tahun itu menyadari hal tersebut setelah mengunjungi seorang teman yang mencoba untuk memulai keluarganya sendiri. Setelah pertemuan mereka, dia menangis di mobilnya.

Menngonsumsi obat bipolar tertentu selama kehamilan menimbulkan peningkatan risiko cacat lahir pada trimester pertama, menurut WebMD. Cacat potensial termasuk cacat tabung saraf, cacat jantung, dan keterlambatan perkembangan atau masalah neurobehavioral.

Selena mengungkapkan perjuangan kesehatan mentalnya dalam wawancara yang dilakukan dengan Rolling Stone.

Aktris itu mengungkapkan bahwa dia mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri selama beberapa tahun setelah berjuang melawan psikosis, yang menyebabkan dia didiagnosis dengan gangguan bipolar.

"Saya pikir dunia akan lebih baik jika saya tidak ada di sana," katanya kepada media tersebut, tapi dia tidak pernah mencoba bunuh diri.

Selena mengungkapkan bahwa dia telah mengunjungi empat pusat perawatan di tengah pertempuran kesehatan mentalnya. "Saya akan sangat terbuka dengan semua orang tentang ini: Saya pernah ke empat pusat perawatan," katanya.

Dia mulai merasa terbebani dengan kesehatan mentalnya saat mulai menginjak usia 20-an. Dia mulai merasa seperti tidak dapat mengendalikan apa yang dia rasakan, baik sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan.

Menurut Rolling Stone, Selena mengalami rollercoaster emosiyang akan berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Selena juga tidak dapat menentukan apa yang sebenarnya menyebabkan emosi itu. Ada juga saat Selena tidak bisa tidur selama berhari-hari.

Kadang-kadang, dia merasa yakin bahwa dia perlu membeli mobil baru untuk semua orang yang dia kenal saat mengalami gejala mania. "Saya punya hadiah dan saya ingin membaginya dengan orang-orang," katanya tentang proses pemikirannya saat itu.

Dalam menggambarkan posisi terendahnya, Selena mengatakan bahwa dia terkadang menghabiskan waktu berminggu-minggu di tempat tidur. "Itu akan dimulai dengan depresi, kemudian menjadi isolasi," katanya.

Dia tak ingin ada orang yang bicara dengannya. Teman-temannya datang membawakannya makanan, tapi tidak pernahd ia temui. Kadang-kadang berjalan di lantai bawahpun akan membuatnya kehabisan napas.

Selena berpikir beberapa faktor menyebabkan penderitaannya, termasuk kariernya, kesehatannya, dan tidak mencapai tujuan hidup tertentu yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri sebagai seorang gadis muda.

"Saya tumbuh dengan berpikir saya akan menikah pada usia 25," katanya kepada Rolling Stone. "Itu menghancurkan saya bahwa saya tidak berada di dekat itu - tidak bisa lebih jauh dari itu. Itu sangat bodoh, tapi saya benar-benar berpikir dunia saya sudah berakhir."

Dia juga berjuang untuk menyuarakan masalahnya dengan teman-teman yang tidak terkenal, dan mengaku merasa seperti orang luar di antara selebriti keren.

"Saya tidak pernah cocok dengan sekelompok gadis keren yang menjadi selebriti. Satu-satunya teman saya di industri ini benar-benar Taylor [Swift], jadi saya ingat merasa seperti bukan milik saya. Saya merasakan kehadiran semua orang di sekitar saya menjalani kehidupan yang penuh. Saya memiliki posisi ini, dan saya benar-benar bahagia, tapi ... benarkah? Apakah hal-hal materialistis ini membuat saya bahagia?" dia berkata.

Selena mulai mendengar suara-suara pada 2018, yang akhirnya menyebabkan episode psikosis yang membawanya ke fasilitas perawatan. Penyanyi itu tidak banyak mengingat periode waktu ini, namun tahu bahwa dia menghabiskan waktunya di fasilitas perawatan mengalami paranoia ekstrem selama beberapa bulan. Dia akhirnya didiagnosis dengan gangguan bipolar, dan meminum banyak obat yang diresepkan oleh dokter berharap apa pun akan berhasil.

"Hanya saja saya pergi," katanya tentang efek obat itu padanya. "Tidak ada bagian dari diriku yang ada di sana lagi."

Akhirnya dia meninggalkan fasilitas itu dan mulai mengikuti terapi dengan seorang psikiater yang melepaskan semua obatnya kecuali dua. "Dia benar-benar membimbing saya," kata Selena. "Saya harus detoks, pada dasarnya, dari obat-obatan yang saya pakai. Saya harus belajar bagaimana mengingat kata-kata tertentu. Saya akan lupa di mana saya berada ketika kami berbicara. Butuh banyak kerja keras bagi saya untuk (a) menerima bahwa saya bipolar, tetapi (b) belajar bagaimana menghadapinya karena itu tidak akan hilang," ujar dia.

Satu hal yang membantu Selena Gomez adalah filantropi. Dia mulai tertarik pada politik, bekerja di acara Netflix, Living Undocumented dan 13 Reasons Why, dan memulai Rare Impact Fund. Film dokumenter Selena yang akan datang dirilis di Apple TV+ pada 4 November dan mengikuti penyanyi wanita tersebut selama enam tahun.

