Cara Kim Kardashian Meyakinkan Pemilik Gaun Marilyn Monroe Asli untuk Dipakai di Met Gala

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian menghadapi sedikit kontroversi atas penampilannya di Met Gala tahun ini, tetapi dia bertekad untuk mengenakan gaun Marilyn Monroe apa pun yang terjadi. Pada episode Kamis dari The Kardashians di Hulu, Kim memulai perjalanan panjangnya untuk mencapai visinya di malam terbesar fashion dan mengenakan gaun Monroe yang sebenarnya.

Dalam episode yang berjudul "What's more American than Marilyn Monroe?", para penggemar mengintip proses yang dilalui bintang reality show itu untuk mengenakan gaun ikonik, yang awalnya dikenakan Monroe pada tahun 1962 untuk menyanyikan lagu untuk Presiden John F. Kennedy di ulang tahunnya yang ke-45.

Ketika replika tiba di rumahnya, Kim memberi tahu timnya. "Jika ini tidak cocok untuk saya, saya bahkan tidak dapat mencoba yang asli. Jadi saya telah mencari ukuran tubuhnya di Google, saya melihat ukuran saya," ujarnya.

Di depan kamera, pendiri SKIMS yang berusia 42 tahun itu menjelaskan bahwa karena bahunya yang lebar, dia bisa "memeras apa saja." "Tidak ada yang memercayai kami; selama bertahun-tahun, mereka tidak akan pernah mengirim sampel. Dan kemudian begitu saya tiba di Paris dan mencoba sampelnya, mereka akan seperti, 'Oh, tunggu, dia benar-benar cocok dengan barang-barang kami.' Jadi saya tidak tahu bagaimana meyakinkan orang yang memiliki gaun Marilyn asli bahwa saya adalah seorang shapeshifter," katanya.

Kim juga menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan lain jika gaun itu tidak berfungsi. "Rencana cadangannya adalah saya akan mengenakan piyama SKIMS saya, di rumah, makan," ujar ibu empat anak itu.

Ketika gaun itu pas dengan ruang kosong, Kim mengatakan dia benar-benar percaya diri. "Saya yakin kainnya menyusut sedikit seiring waktu, tapi sepertinya, gaun itu akan pas," katanya. "Saya selangkah lebih dekat untuk mewujudkan visi saya."

Dalam pengakuannya, Kim mengatakan dia mendapat pelajaran berharga setelah mengenakan busana Balenciaga hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki saat dia tiba di New York City menjelang Met Gala.

“Sejak saya melakukan tampilan Balenciaga dengan masker wajah dan tertutup dari kepala sampai kaki, itu mengubah cara saya merasa tentang hanya terlihat cantik di karpet merah. Terutama untuk Met. Ini bukan hanya tentang terlihat cantik. Itu harus menjadi sebuah cerita, itu harus menjadi keseluruhan getaran. Dan gaun ini adalah cerita yang bagus," jelasnya.

Kim Kardashian dan Pete Davidson tiba di Met Gala bertema In America: An Anthology of Fashion di Metropolitan Museum of Art di New York City, New York, AS, 2 Mei 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Saat makan siang dengan saudara perempuannya Khloe Kardashian dan Kourtney Kardashian, Kim memberi mereka pembaruan, gaun asli datang, dan itu tidak cocok sama sekali. "Mereka baru saja menarik semuanya dari saya. Dan saya marah," katanya.

Rekaman menunjukkan Kim mencoba gaun yang sebenarnya, dan itu sedikit kontras dengan prototipe yang membuatnya sangat bersemangat. "Ketika saya pergi untuk memakainya, itu bahkan tidak akan melewati pinggul saya, dan saya seperti, hancur," katanya kepada saudara perempuannya. Dalam klip itu, dia berbicara dengan timnya, mengatakan, "Anda tahu, saya akan mencoba segalanya, dan jika saya benar-benar turun 4 kilogram, maka kami akan mencobanya lagi."

Dia juga mengatakan kepada saudara perempuannya bahwa dia tidak akan menghadiri Met Gala sama sekali jika dia tidak bisa memiliki gaun itu. "Saya menulis email yang merendahkan dan memohon kepada mereka," kata Kim, merujuk pada pemilik gaun Marilyn Monroe. "Mereka sangat tegas. Saya baru mengetahuinya hari ini, jadi saya hancur."

Tekad Kim untuk pergi ke Met Gala semakin menggebu, setelah dia mencatat bahwa dia hanya memiliki sekitar tiga minggu untuk menyesuaikan diri dengan gaun ini. "Saya akan melakukan segala hal yang saya bisa untuk mencoba mewujudkannya," kata Kim melalui rekaman saat dia pergi ke gym. "Ini akan sangat sulit. Saya harus makan sangat sehat dan sempurna dan mengurangi gula, yang sangat sulit bagi saya."

Intensitasnya terus berlanjut. "Dan tolong biarkan aku mencobanya lagi," katanya. "Aku tidak akan menerima jawaban tidak."

Kim akhirnya memenuhi tujuannya, dan dia mengenakan gaun sampanye ke Met Gala pada bulan Mei. Dia mengatakan kepada Vogue di karpet merah bahwa dia benar-benar melakukan diet dramatis untuk masuk ke gaun itu. "Saya mencobanya dan itu tidak cocok untuk saya. Saya berkata, 'Beri saya tiga minggu.' Saya harus kehilangan 7 kilogram hari ini," aku Kim.

"Itu adalah sebuah tantangan. Itu seperti peran [film]. Saya bertekad untuk menyesuaikannya. Saya belum makan karbohidrat atau gula selama sekitar tiga minggu. Kami mengadakan pesta pizza dan donat di hotel [setelah Met Gala]," tambahnya.

Tetapi di luar kritik untuk diet keras yang diikuti Kim agar sesuai dengan pakaian Monroe, dia juga dikritik karena mengenakan gaun bersejarah. Desainer Bob Mackie, yang membuat sketsa gaun yang akan dibuat oleh Jean Louis, mengatakan kepada Entertainment Weekly bahwa dia tidak menyetujui Kim mengenakan gaun itu ke gala.

"Saya pikir itu kesalahan besar," kata Mackie kepada outlet setelah Met Gala. "[Marilyn] adalah seorang dewi. Seorang dewi gila, tapi seorang dewi. Dia luar biasa. Tidak ada yang memotret seperti itu. Dan itu dilakukan untuknya. Itu dirancang untuknya," bantahnya. "Tidak ada orang lain yang terlihat dalam gaun itu."

Sejarawan juga mengeluh tentang Kim Kardashian yang mengenakan gaun itu di karpet dan berpotensi merusak bagian sejarah yang ikonik. Pakar dan sejarawan Monroe Scott Fortner mengatakan bahwa gaun Monroe sangat pas untuknya. "Gaun yang dikenakan oleh orang lain tidak akan pas. Dalam hal ini, ukuran Kim Kardashian agak berbeda dari Marilyn. Secara logis diasumsikan bahwa kain dan jahitannya akan sangat disesuaikan," ujarnya.

