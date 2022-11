Buttonscarves Sebarkan Pesan Persahabatan dalam Koleksi The Friendship Series

TEMPO.CO, Jakarta - Buttonscarves berkolaborasi dengan perusahaan mainan dan hiburan global: Hasbro, meluncurkan koleksi terbaru My Little Pony x Buttonscarves, yang terinspirasi dari serial populer My Little Pony: Friendship Is Magic. Brand modest fashion ini akan merilis sejumlah scarves di The Friendship Series, yang disertai dengan The Friendship Brooch.

Buttonscarves juga memberi nama unik pada koleksi The Friendship Series untuk mewakili para karakter di My Little Pony: Friendship Is Magic. Mereka adalah Rarity, Scootaloo, Princess Celestia, Fluttershy, Princess Luna, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Twilight Sparkle, Big Mac, Sweetie Bell, Pokey, Lyra, Apple Jack, and Bonbon. Sementara itu, aksesoris di dalam The Friendship Brooch akan tersedia sebagai bundle dari enam buah bros dalam berbagai variasi warna. Secara desain, koleksi My Little Pony x Buttonscarves The Friendship Series hadir dalam warna-warna ceria dengan elemen-elemen berbeda yang mencerminkan masing-masing karakter di My Little Pony.

Buttonscarves merilis koleksi The Friendship Series terinspirasi serial My Little Pony: Friendship Is Magic. (dok. Buttonscarves)

My Little Pony: Friendship Is Magic adalah cerita mengenai para kuda poni yang tinggal di negeri ajaib Equestria. Setiap kuda poni memiliki sifat dan keunikan masing-masing, yang ditandai dengan tanda spesial (disebut ‘Cutie Mark’) berdasarkan minat, bakat, dan hobi mereka. Karakter-karakter imut-imut ini kemudian menjalani berbagai petualangan untuk membantu penduduk Equestria sambil menyelesaikan masalah yang muncul dalam persahabatan mereka.

"Karena kita semua pasti memiliki sahabat di dalam hidup kita baik itu sahabat kecil, sahabat di tempat bekerja, atau bisa saja sosok sahabat itu adalah anak kita, ibu kita, atau keluarga yang lainnya," ujarnya dalam keterangan pers. "Termasuk juga persahabatan antara Buttonscarves dan BSLady yang selalu saling mendukung dan saling menyayangi. Makna dari persahabatan itulah yang menjadi inspirasi hadirnya The Friendship Series."

Selain itu, Buttonscarves pun ingin menyebarkan pesan dari semangat persahabatan antara brand dan fans mereka, yaitu para BSLady, yang selama ini telah mendukung segala kegiatan brand. Buttonscarves juga berharap koleksi ini akan menyentuh hati dari setiap penggemar serial My Little Pony yang begitu dicintai.

