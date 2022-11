Ratu Halloween Heidi Klum Pakai Kostum Cacing dan Tom Kaulitz Jadi Nelayan Seram

TEMPO.CO, Jakarta - Tak berlebihan jika Heidi Klum mendapat julukan Ratu Halloween. Setiap momen seram itu tiba, dia tampil menunjukkan totalitasnya mengenakan kostum menyeramkan. Setelah dua tahun tidak mengadakan pesta Halloween yang ikonik, dia kembali beraksi dengan pesta seram di New York City, Amerika Serikat, tahun ini.

Model berusia 49 tahun itu tampil dengan kostum cacing dari ujung kepala hingga ujung kaki, Senin, 31 Oktober 2022. Kostum yang terlihat realistis menampilkan bagian punggung dan dibuat lengkap dengan kepala melengkung dan ekor panjang. Dia ditemani oleh suaminya Tom Kaulitz sebagai seorang nelayan dengan mata berdarah.

Seluruh tubuh Klum tertutup, kecuali mata dan mulutnya. Dia juga terlihat mengenakan sepatu olahraga berwarna cokelat senada dengan kostumnya. Dalam video yang diambil oleh Good Morning America di Instagram, Klum terlihat bergoyang-goyang di karpet biru dan turun ke tanah untuk melakukan gerakan tarian cacing.

Sebelumnya pada Halloween, dia melakukan siaran langsung dengan Amazon bersama kolaborator Making the Cut-nya Tim Gunn untuk memberi pemirsa gambaran sekilas tentang proses persiapannya. Klum berhati-hati untuk tidak memberikan terlalu banyak tentang penampilannya, menjaga dirinya terbungkus dalam lembaran kain motif Halloween sementara timnya mengerjakan rias wajahnya.

Heidi Klum menunjukkan sekilas persiapan pesta Halloween 2022. Instagram.com/@heidiklum

Dia menceritakan bahwa dia mulai bersiap-siap pada pukul 11 pagi.untuk perayaan malam itu dan menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa tentang semua hal Halloween. Saat riasannya mulai terbentuk, Klum memberi tahu pemirsa betapa bersemangatnya dia untuk pesta tahun ini setelah mengambil cuti dua tahun karena COVID-19. Dia juga mengungkapkan bahwa hal pertama yang dia lakukan di pesta Halloween-nya adalah berkeliling untuk menyapa semua orang — dan mencoba mencari tahu siapa yang ada di balik setiap kostum.

Klum telah memberikan sedikit bocoran tentang kostum Halloween-nya selama berbulan-bulan. Pada bulan Juni, dia mulai memposting tentang perlengkapan untuk pesta setiap akhir Oktober itu. Dalam klip hitam-putih yang dia bagikan ke Instagram, dia duduk diam di kursi sementara seorang pria muncul untuk memindai tubuhnya. Dia juga memastikan untuk melakukan beberapa gerakan seperti balerina di akhir video. Dia mengenakan jubah mandi, yang kemudian ditarik ke bawah untuk memperlihatkan bra dan topi yang menyembunyikan rambutnya.

Untuk melengkapi nada menakutkan, Klum mengatur klip dengan iringan lagu "This Is Halloween," lagu klasik dari The Nightmare Before Christmas. "....dan dimulailah #heidihalloween2022," tulisnya di samping serangkaian emoji Halloween yang menyenangkan.

Sebelumnya, Heidi Klum mengatakan kostum tahun ini akan banyak menggunakan prostetik. Dia mengungkapkan bahwa dia bahkan membuat dirinya takut dengan tampilan tahun ini. "Saya tidak berpikir saya pernah merasa sesak seperti yang akan saya rasakan malam itu," kata Klum di karpet merah he Daily Front Row Fashion Media Awards, September lalu. "Aku punya sesuatu tentang perasaan sesak. Terutama jika saya terlalu banyak menempel dan tidak bisa melepaskannya ... Jadi saya harus benar-benar melewatinya."

