Halloween Anya Geraldine dan Kim Kardashian Bermutasi Jadi Mystique, Siapa Lebih Keren?

TEMPO.CO, Jakarta - Halloween identik dengan kostum menyeramkan. Beberapa selebriti ikut merayakan momen itu dengan mengenakan kostum-kostum unik. Salah satunya adalah Anya Geraldine yang mencuri perhatian dengan kostum bertema Mystique, salah satu karakter dalam film X-Men.

"Mystique Geraldine," tulisnya singkat dalam keterangan unggahan terbaru di Instagram-nya. Dalam foto itu seluruh tubuh dan wajah Anya terlihat berwarna biru dihiasi dengan batu imitasi. Untuk melengkapi penampilannya, dia mengenakan wig berwarna merah yang disisir ke belakang serta lensa kontak berwarna kuning.

Anya juga membagikan cuplikan video di balik layar pemotretan yang diabadikan fotografer Winston Gomez di Instagram Story-nya. "Pokoknya ini paling effort dan paling extra aku selama Halloween, but it's worth it, omg can't wait," tulisnya di atas foto saat dia berdiri di depan set pemotretan.

Dalam salah satu video, selebgram itu terlihat sedang dirias. Tubuhnya dicat berwarna biru hingga bagian leher, dan penata riasnya sedang memasang batu hiasan yang senada di tubuhnya. Di video lainnya, penata rias memasang batu di bagian wajahnya yang sudah dicat biru.

Penampilan Anya pun mendapat pujian dari sesama selebriti dan warganet. "Gokil," tulis penyanyi Rossa dan Gading Marten di kolom komentar unggahannya.

"Bagus banget, Nya," tulis Young Lex.

"Uhlala wow! Perfect shape at every angle, mesmerizing," kata Margenie MG, Miss Grand Indonesia 2014.

Kim Kardashian berdandan seperti mutant karakter film X-Men untuk Halloween. Instagram.com/@kimkardashian

Penampilan Anya dengan kostum ala Mystique ini mengingatkan pada Kim Kardashian yang juga memilih karakter yang sama. Sedikit perbedaannya, Kim mengenakan bodysuit lateks biru, bersama dengan tonjolan prostetik dan cat wajah biru cerah. Baik Anya dan Kim juga menata rambutnya ke belakang dan memakai lensa kontak berwarna kuning.

Selain kostum Mystique, Anya juga memakai kostum Mermaid saat menghadiri sebuah pesta Halloween. Dia mengenakan brallette berbentuk mutiara dan bawahan bernuansa tosca tipis. Dia juga mengenakan wig panjang berwarna merah dan hiasan di kepala.

Totalitas Anya Geraldine memilih tema kostum Halloween tidak diragukan lagi. Sebelumnya dia sempat mengenakan kostum Catwoman di tahun 2018. Ini adalah pertama kalinya menyiapkan kostum dengan baik, seperti yang diungkapkannya dalam kolase foto lama yang diunggah di Instagram Story. Dia juga sempat mengenakan kostum Maleficent, Red Riding Hood, hingga pakaian adat Bali.

