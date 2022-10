Lili Reinhart Tak Yakin BaKal Diundang Met Gala Lagi Usai Mengkritik Kim Kardashian

TEMPO.CO, Jakarta - Lili Reinhart sempat mencuri perhatian setelah mengecam diet dan olahraga dramatis Kim Kardashian sebelum Met Gala awal tahun ini. Hal tersebut membuat aktris Riverdale itu, ragu akan mendapatkan undangan lagi ke pesta mewah itu.

Meski begitu, Lili merasa senang menghadiri Met Gala 2021. "Itu menyenangkan," kata Reinhart, 26, yang mengenakan gaun Christian Siriano yang mekar. “Tapi setelah pergi lagi tahun ini, saya rasa saya tidak akan diundang kembali. Saya mengatakan sesuatu tentang orang tertentu dengan pakaian tertentu.”

Di Met Gala 2021, Kim Kardashian, tampil mirip Marilyn Monroe mengenakan gaun "Happy Birthday, Mr President" ikonik yang dipinjam dari museum Ripley's Believe It or Not! Namun karena gaun tersebut tidak boleh diubah, dia mengubah tubuhnya agar sesuai dengan tampilannya.

“Saya akan mengenakan pakaian sauna dua kali sehari, berlari di treadmill, benar-benar menghilangkan semua gula dan karbohidrat, dan hanya makan sayuran dan protein terbersih,” kata Kim, yang akhirnya kehilangan 7 kilogram hanya dalam beberapa minggu – kepada Vogue.

Setelah Met Gala, Lili Reinhart mengkritik cara penurunan berat badan Kim, di Instagram Story-nya. “Untuk berjalan di karpet merah dan melakukan wawancara di mana Anda mengatakan betapa kelaparannya Anda… karena Anda belum makan karbohidrat dalam sebulan terakhir ... semua cocok dengan gaun?” tulisnya.

“Untuk secara terbuka mengaku kelaparan demi Met Gala. Ketika Anda tahu betul bahwa jutaan pria dan wanita muda memandang Anda dan mendengarkan setiap kata Anda. Ketidaktahuan adalah dunia lain dan menjijikkan.”

Dan hampir enam bulan kemudian, Lili Reinhart, yang telah terbuka tentang perjuangannya dengan dismorfia tubuh, tidak menyesal telah menyuarakan pendapatnya itu. “Saya selalu ingin membela sesuatu,” katanya kepada W Magazine, seperti dilansir dari laman Page Six. “Dan meskipun saya tidak suka jika satu komentar saya berubah menjadi 17 artikel di majalah People, saya tidak pernah terlalu memikirkan apa yang saya posting. Itu harus menjadi representasi nyata dari apa yang saya rasakan. Dan saya akan mengatakan bahwa apakah saya memiliki 100 pengikut atau 100 juta.”

