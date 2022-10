Kylie Jenner Berdandan ala Bride of Frankenstein Menjelang Halloween 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Kylie Jenner merayakan Halloween lebih awal. Dia memulai debut kostumnya yang terinspirasi monster, beberapa hari sebelum hari libur resmi.

“HAPPY HALLOWEEKEND,” tulis bintang reality berusia 25 tahun itu melalui Instagram pada Jumat, 28 Oktober, memamerkan tampilan Bride of Frankenstein-nya.

Pendiri Kylie Cosmetics tampil habis-habisan dengan kostum dan perlengkapannya. Jenner mengenakan gaun mumi lengkap dan membuat tatanan rambut hitam ikonik dengan garis putih yang mirip dengan film horor tahun 1935. Dia bahkan memiliki garis jahitan di dagunya menyerupai makhluk yang dijahit bersama.

Bintang The Kardashians itu menyelesaikan penampilannya dengan berpose di meja Frankenstein di ruangan yang penerangannya buruk. Foto menakutkan itu mengingatkan penggemar ke dalam film klasik, yang menampilkan Boris Karloff sebagai The Monster dan Elsa Lanchester sebagai pasangannya.

"Oh sial!!!!" Khloe Kardashian mengomentari foto itu. Heather Sanders juga memuji kostumnya dan menulis, “KYLOWEEN Kami siap untuk itu !!!”

Penampilan dengan kostum Bride of Frankenstein Jenner diungkap beberapa minggu setelah Hailey Bieber (sebelumnya Baldwin) memberi penggemar cuplikan dari maestro rias yang berpakaian sebagai Wicked Witch dari The Wizard of Oz.

Perempuan berusia 25 tahun itu tidak menjelaskan konteks apa pun saat membagikan foto di Instagram pada 12 Oktober, yang menunjukkan Jenner dalam riasan hijau dan pakaian penyihir hitam seksi. Dia memegang kerangka dalam sekejap sambil berbaring di bak mandi. Ruangan itu dipenuhi dengan dekorasi kelelawar, lilin yang digantung di langit-langit dan sebuah kuali.

Pendiri Kylie Skin itu kemudian berpose untuk selfie dengan Bieber, di mana kedua wanita itu memiliki riasan wajah hijau dan tampaknya bersiap-siap untuk Halloween.

Baik Bieber maupun Kylie tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kostum bersama mereka, tetapi beberapa penggemar berspekulasi bahwa itu mungkin terkait dengan serial YouTube "Who's In My Bathroom?"

Kylie Jenner sering tampil unik dengan pakaian Halloween yang berlebihan. Dia berdandan sebagai Little Mermaid "dewasa" pada 2019 dan mengikutinya dengan tampilan Red Power Ranger pada 2020.

