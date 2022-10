Jakarta, 26 Oktober 2022 - Bulan Oktober ini YOU Beauty sebagai brand kecantikan di Indonesia turut bergabung memperingati World Breast Cancer Awareness Month. Bertujuan tidak hanya mengedukasi masyarakat umum mengenai kanker tetapi juga memberikan kontribusi lebih nyata lewat program donasi yang bekerjasama dengan organisasi nirlaba, Lovepink Indonesia.

Kanker payudara merupakan jenis kanker yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Pada kanker payudara, bahkan ketika seseorang memiliki prognosis yang baik, selalu ada kemungkinan mastektomi, operasi yang menghilangkan penyakit pasien tetapi juga dikatakan merusak dirinya dengan cara yang dapat membahayakan apa yang masyarakat anggap sebagai identitas perempuan.

YOU Beauty yang menjunjung filosofinya "Long-Lasting Beauty", dan berkomitmen untuk mendukung dan menginspirasi perempuan di Indonesia untuk lebih menerima dan mencintai diri mereka dalam kondisi apapun dan saling menguatkan perempuan Indonesia melalui bentuk kepedulian terkait isu-isu yang bersinggungan langsung dengan perempuan.

Peringati Bulan Kesadaran Kanker Payudara, YOU Beauty Kampanyekan #YOUnitedInPink | Foto: dok. Y.O.U

Salah satu rangkaian kampanye YOUnited in Pink adalah mendukung Gerakan 10.000 USG Gratis dari Lovepink Indonesia, dengan mendonasikan hasil penjualan produk YOU di Lazada selama bulan Oktober.

“Kami sadari bahwa 1 dari 8 perempuan dapat berpotensi mengidap kanker payudara. Sebagai penyakit yang masih memiliki fatality rate yang cukup tinggi, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum perempuan untuk jauh meningkatkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Sejalan dengan visi dari Lovepink Indonesia yakni menekan kasus kanker payudara pada stage lanjut. Oleh karena kesamaan visi ini kami bekerjasama dengan Lovepink Indonesia untuk mengedukasi, mengadvokasi dan berkontribusi nyata lewat donasi yang kami kumpulkan dari penjualan kami di bulan ini pada platform Lazada Indonesia yang akan digunakan untuk keberlanjutan aksi 10.000 USG payudara gratis,” ujar Nurul Fajrini selaku PR and Marcomm Manager YOU Beauty.

Tak hanya berdonasi, YOU Beauty juga berkolaborasi dengan SANA Studio Yoga Space untuk mempromosikan gaya hidup sehat khususnya dalam mencegah kanker payudara dengan mengadakan sesi yoga bersama di SANA Studio pada Sabtu, 22 Oktober 2022 lalu. Ada pula sharing session lebih mendalam tentang kanker payudara dengan Lovepink Indonesia mengenai faktor risiko, deteksi dini melalui SADARI dan SADANIS, pengobatan, dan pencegahan sebelum melakukan latihan dengan instruktur SANA Yoga.

Sebagai bagian dari rangkaian kampanye YOUnited in Pink, YOU Beauty juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Siloam MRCCC untuk mengadakan talkshow dan beauty class pada Jumat, 28 Oktober 2022 mendatang.

“Kami menyambut baik sinergi kerjasama untuk mengisi acara Octobreast yang dimotori oleh RS Siloam karena memiliki kesamaan concern terkait breast cancer awareness. Kampanye ini diadakan agar kita semua semakin aware tentang kanker payudara. Kami percaya dengan reputasi Siloam dan keseriusan dalam menangani perawatan kanker ini akan semakin meningkatkan kesadaran perempuan untuk lebih mawas diri dan tidak ragu dalam melakukan pengecekan lebih lanjut. Semoga dengan adanya kampanye ini, kesadaran kita atas kanker payudara tidak hanya di bulan Oktober, tapi juga ke depannya,” tambah Nurul.

“Sejak awal, YOU Beauty sebagai brand kecantikan di Indonesia berkomitmen untuk hadir menemani, mendukung dan menginspirasi perempuan di Indonesia untuk lebih menyebarkan energi positif dan selalu optimis akan diri sendiri. Melalui beragam kampanye baik bersinggungan langsung dengan perempuan maupun sosial, YOU Beauty meyakini brand equity yang baik selayaknya memiliki sense of belonging akan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki pengaruh yang dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik,” tutup Nurul.