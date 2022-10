Makan Blueberry di Pagi Hari Membantu Produksi Kolagen dan Mencegah Penuaan Dini

TEMPO.CO, Jakarta - Semua tahu bahwa buah dan sayuran sangat penting untuk menjaga kesehatan, namun tak banyak yang tahu bahwa makanan juga merupakan bagian dari perawatan kulit. Sama seperti tubuh kita merespon vitamin dan nutrisi yang dimakan, begitu juga kulit kita. Bagian yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika bicara tentang diet perawatan kulit anti-penuaan dini adalah kolagen.

Produksi kolagen alami menurun seiring bertambahnya usia, jadi mengonsumsi makanan yang merangsang produksi kolagen dapat membantu mengembalikan elastisitas kulit, mencegah keriput dan tanda penuaan dini. Buah jeruk dikenal dapat membantu, tapi buah paling kuat untuk memicu lebih banyak kolagen di kulit adalah blueberry.

Blueberry merupakan buah perangsang kolagen yang cenderung paling sering direkomendasikan oleh dokter kulit. Paul Jarrod Frank, ahli kulit kosmetik selebriti yang berbasis di New York dan penulis The Pro-Aging Playbook, mengatakan kepada SheFinds betapa mengesankannya blueberry dalam hal perawatan kulit anti-penuaan. "Satu favorit saya adalah blueberry. Buah ini kaya akan vitamin A & C dan mencegah hilangnya kolagen," katanya, dilansir dari She Finds, Kamis, 27 Oktober 2022.

Ternyata blueberry sarat dengan antioksidan yang menjaga kulit tetap terhidrasi dan berenergi. Sifat-sifat ini membantu mempertahankan diri dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan paparan sinar matahari, yang cukup penting ketika mencoba untuk menjaga kulit tampak awet muda.

Makan segenggam blueberry setiap pagi mungkin terkesan kurang menarik. Tapi tak perlu memakannya secara utuh, cobalah membuat smoothie anti-penuaan yang sehat dengan bahan dasar blueberry untuk memulai perawatan kecantikan.

Tapi jika tidak suka blueberry, Frank juga mengatakan bahwa makan telur untuk sarapan dapat memperbaiki penampilan kulit dan mencegah munculnya tanda penuaan dini. "Telur juga merupakan pilihan yang sangat baik karena kaya akan antioksidan dan telah terbukti membantu warna kulit," katanya. "Jangan buang kuningnya, sebagian besar nutrisi ditemukan di kuning telur," kata dia.

SHE FINDS

Baca juga: Inilah Alasan Vitamin C Diperlukan untuk Perawatan Kulit

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.