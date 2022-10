Mandy Moore Minum Pil Plasenta setelah Melahirkan, Apa Manfaatnya?

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore menceritakan perjalanan pasca-persalinannya di Instagram. Pada Selasa, 25 Oktiber 2022, dia mengatakan bahwa dia mengonsumsi pil plasenta setelah kelahiran putra keduanya, Oscar Bennett atau Ozzie, pekan lalu.

Aktris dan penyanyi berusia 38 tahun itu membagikan gambar botol pil yang diisi dengan label bertuliskan, "Dibuat oleh Anda untuk Anda diisi dengan ... plasenta Anda dan banyak cinta."

Bintang This Is Us itu juga menandai perusahaan yang membungkus plasentanya.

Dilansir dari What to Expect, mengonsumsi plasenta dalam bentuk pil menjadi tren di kalangan ibu baru melahirkan dengan berbagai manfaat yang diharapkan. Banyak yang percaya khasiat plasenta karena organ ini memberi makan bayi selama di dalam rahim. Jadi, daripada dibuang, menurut mereka lebih baik mengembalikannya ke tubuh. Mereka percaya bahwa praktik ini dapat meningkatkan energi dan suasana hati pasca-melahirkan, bahkan membantu meningkatkan suplai air susu ibu atau ASI. Plasenta sarat dengan vitamin dan mineral seperti vitamin B6, vitamin B12 dan zat besi. Organ ini juga kaya akan hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang turun setelah melahirkan. Jadi secara teoritis, mengkonsumsi plasenta, utuh atau dalam bentuk pil, sepertinya akan baik. Namun, meminum pil plasenta dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, sebagian karena tidak ada standar untuk proses enkapsulasi. Plasenta yang tidak dikemas dengan benar dapat menampung bakteri berbahaya yang berpotensi membuat ibu dan bayi sakit, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Konsumsi plasenta juga dapat membuat terpapar racun lingkungan seperti logam berat yang menumpuk di plasenta selama kehamilan, bahkan ketika pil disiapkan dengan aman.

Moore, yang juga ibu dari putra August Harrison, 20 bulan, bersama suaminya Taylor Goldsmith, membagikan foto baru Ozzie yang menggemaskan saat sedang tidur. "Sepanjang hari," ibu dua anak itu memberi keterangan pada foto bayi laki-lakinya yang tertidur lelap sambil terbungkus selimut yang nyaman.

Moore dan Goldsmith mengumumkan kelahiran Oscar pada 21 Oktober melalui postingan bersama di Instagram.

"Ozzie hadir di sini!" tulis pasangan itu dalam pengumuman kelahiran yang manis, yang menampilkan korsel foto hitam-putih dari rumah sakit. "Oscar Bennett Goldsmith tiba sedikit terlambat tetapi dengan penuh percaya diri (dan persalinan yang lebih mudah/lebih cepat daripada kakak laki-lakinya, sangat menyenangkan orang tuanya)," mereka melanjutkan dalam keterangannya. "Setiap pepatah benar: ukuran hati kami berlipat ganda dan kedekatan cinta sangat mencengangkan. Dia melampaui kata-kata dan kami sangat berterima kasih atas keluarga kami yang terdiri dari empat orang!"

Mandy Moore dan suaminya pertama kali mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka menangtikan bayi kedua. "Satu babak yang sangat penting dalam hidup saya baru saja berakhir dan yang berikutnya, sebagai ibu dari dua anak, akan segera dimulai ... dan apakah kami sangat bersyukur dan bersemangat," tulis Moore di samping foto Gus mengenakan pakaian kemeja.

