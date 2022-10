Beyonce Bergaya Hollywood Klasik dengan Gaun Gucci Hitam di Wearable Art Gala

PAGE SIX | DAILY MAIL

Dalam acara itu, Beyonce juga mengumumkan tur Renaissance, dan melelang tiketnya. Alumni The View, Star Jones, adalah juru lelang seni ketika orang misterius itu mendapatkan tiket Renaissance Tour pertama dengan tawaran yang dilaporkan menang sebesar USD $150 ribu atau sekitar Rp 2,3 miliar.

Gaun yang pas dengan bentuk juga termasuk dua aksen bintang gemerlap di dada, yang tampaknya mengacu pada negara bagian asal penyanyi itu di Texas. Ibu tiga anak itu melengkapi penampilannya dengan sarung tangan satin merah muda cerah, kacamata hitam mata kucing, anting-anting pernyataan Lorraine Schwartz, dan clutch chic dari Dolce & Gabbana. Rambut pirang-madu penyanyi "Cuff It" itu ditata dengan ikal tebal di punggungnya, dan aksesorinya termasuk sepasang anting-anting berlian chandelier.

Perayaan ini hasil kolaborasi dengan Tiffany & Co., merek perhiasan yang menunjuk Beyonce sebagai brand ambassador.

Beyonce mengenakan sepotong dari koleksi Tiffany HardWear yang dibuat khusus untuk kampanye

