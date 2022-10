Liburan Berdua, Cara Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memelihara Cinta dalam Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Nia Ramdhani dan suami, Ardi Bakrie, sudah menjalani pernikahan selama 12 tahun. Sempat ada kabar bahwa Nia menggugat cerai sang suami beberapa bulan lalu, tapi faktanya mereka kini masih bersama. Pasangan ini punya cara spesial untuk mempertahankan cinta di antara mereka, yakni liburan berdua saja.

Dalam unggahannya di Instagram, Sabtu, 22 Oktober 2022, aktris dan model itu mengatakan bahwa dia dan suami memiliki momen liburan berdua setiap tahun tanpa anak-anak. Tujuannya selalu berbeda, tapi tahun ini mereka memilih Amsterdam, Belanda. Nia mengunggah beberapa fotonya di momen tersebut dengan latar kanal dan sepeda.

“Mama Papa trip to Amsterdam! @ardibakrie dan aku setiap tahunnya selalu mencoba untuk selalu punya 1 trip yang hanya kita berdua saja, tanpa anak-anak..” tulis dia di keterangan foto.

Dia melanjutkan bahwa cara mereka mungkin tidak disetujui oleh semua pasangan karena harus meninggalkan anak-anak. Namun bagi dia, trip ini penting untuk kembali mengenang momen mereka jatuh cinta di masa sebelum menikah. Tak peduli destinasinya, yang terpenting adalah momen berdua tanpa anak-anak.

“Jadi kita bisa selalu merasakan saat-saat seperti dulu masih belum punya anak.. ini salah satu cara aku untuk menjaga selalu adanya ‘sparks’ between us,” Nia menambahkan.

Menurut dia, saat menjadi orang tua, kebanyakan orang melupakan kebahagiaannya sendiri. Orang tua sudah terbiasa mengutamakan anak-anak.

“Bisa kalian cobaa dalam pernikahan kalian yang sudah punya anak, mungkin aja bisa jadi ngerti how does it feels. Pernikahan itu ga mudah, jadi kita harus punya banyak cara untuk bisa selalu mempertahankan rasa yang sama seperti awal pacaran dulu,” tulis Nia.

Beruntungnya, Nia selalu merasa tenang saat harus meninggalkan anak-anak di rumah karena dia dan suami memiliki support system yang kuat. Pasangan ini memiliki orang-orang yang selalu bisa diandalkan untuk menjaga anak-anak saat mereka sedang melakukan perjalanan berdua saja. Support system ini juga yang membantu keduanya menjaga anak-anak saat sedang menjalani rehabilitasi setelah tertangkap karena narkoba tahun lalu.

Nia Ramadhani menikah dengan Ardi Bakrie menikah pada 1 April 2010 setelah dua tahun berpacaran. Pasangan ini dikaruniai tiga anak, Mikhayla Zalindra Bakrie,10; Mainaka Zanatti Bakrie, 6; dan Magika Zalardi Bakrie, 5.

