Melahirkan Anak Kedua, Mandy Moore Mengaku Lebih Percaya Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Mandy Moore dan suaminya, Taylor Goldsmith, tengah berbahagia. Pasangan itu menyambut anak kedua mereka dan mengumumkan kabar bahagia ini pada Jumat, 21 Oktober melalui Instagramnya.

“Ozzie hadir di sini! Oscar Bennett Goldsmith lahir agak terlambat tetapi dengan penuh percaya diri (dan persalinan yang lebih mudah/lebih cepat daripada kakak laki-lakinya, sangat menyenangkan orang tuanya),” tulisnya dalam keterangannya. Dia juga mengunggah foto hitam putih manis dari bayi yang baru lahir. “Setiap pepatah benar: ukuran hati kita menjadi dua kali lipat dan kedekatan cinta sangat mencengangkan. Dia tak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan kami sangat berterima kasih untuk keluarga kami yang terdiri dari empat orang!” dia menambahkan.

Pada Juni, aktris dan penyanyi yang juga memiliki putra berusia dua tahun August Harrison, mengumumkan kehamilannya dengan unggahan Instagram manis yang menampilkan foto August, yang disebut Gus, dalam t-shirt menggemaskan yang tulisan "Big Brother." Mandy melanjutkan dengan mengatakan betapa dia sangat gembira atas kehamilan keduanya. "Satu bab yang sangat penting dalam hidup saya baru saja berakhir dan yang berikutnya, sebagai ibu dari dua anak, akan segera dimulai," tulisnya pada keterangan foto. “Dan apakah kita pernah sangat bersyukur dan bersemangat. Baby Boy Goldsmith #2 lahir musim gugur ini!”

Kehamilannya membuat dia terpaksa mengubah jadwal tur. Tapi penyanyi "I Wanna Be with You" itu mengaku senang menjalaninya.

Taylor juga membagikan foto Gus ke Instagram-nya, mengatakan bahwa dia adalah kakak terbaik dan menambahkan bahwa Mandy akan menjadi ibu terbaik dari dua anak. "Ada kemungkinan besar saya orang paling bahagia, paling beruntung yang kalian kenal (atau ikuti saja) dan sekarang kita akan menggandakannya," tulis dia.

Mandy Moore dan Taylor, yang merupakan vokalis band folk-rock Amerika Dawes, menikah pada 2018 dalam sebuah upacara pribadi di halaman belakang rumahnya di Pasadena. Tiga tahun kemudian, pada Februari 2021, pasangan itu menyambut Gus yang lahir tepat waktu. "Kami siap untuk jatuh cinta dengan segala macam cara baru, tetapi itu melampaui apa pun yang pernah kami bayangkan.”

