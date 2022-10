Kebiasaan Sehat Kim Kardashian yang Membuat Tubuhnya Bugar di Usia 42

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian berulang tahun ke-42 pada 21 Oktober 2022. Meski bertambah tua, bintang televisi, pengusaha, dan ibu empat anak itu masih bisa menyembunyiukan tanda-tanda penuaan. Selain mengurus keluarganya, bermitra dengan perusahaan alternatif daging nabati Beyond Meat, dan syuting The Kardashians, dia juga mengejar gelar sarjana hukum dan sekaligus mengawasi bisnis shapewear Skims yang dilaporkan New York Times memiliki valuasi sebesar US$1,6 miliar atau hampir Rp25 triliun.

Apa rahasia energi dan cahaya muda Kim K? Dia sering berbagi hidupnya dengan publik, termasuk kebiasaan sehat yang dilakukan setiap hari. Jadi, inilah kebiasaan makan, minum, dan kebugaran yang dia lakukan selama bertahun-tahun untuk mengelola kesehatannya, yang dirangkum eatthis.com.

1. Dia memprioritaskan pola makan nabati

Kim Kardashian dilaporkan telah mengonsumsi makanan nabati sejak 2019, dan bahkan ditunjuk sebagai kepala konsultan rasa untuk Beyond Meat awal tahun ini. Dalam sebuah wawancara dengan People, Kim K mengaitkan pola makan nabatinya dengan kemampuannya untuk mengelola psoriasisnya dengan lebih baik. "Saya hanya melakukan yang terbaik untuk tetap plant-based," kata Kardashian kepada People. "Saya mencoba makan makanan anti-inflamasi dan antioksidan sebanyak mungkin."

Bintang reality TV itu juga membahas bagaimana mengonsumsi alternatif makanan nabati secara positif memengaruhi kesehatannya secara keseluruhan. "Itu membuat saya lebih sadar tentang bagaimana apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya memengaruhi saya, bukan hanya psoriasis tetapi juga suasana hati saya, tingkat stres saya, energi saya, semuanya," tambahnya.

2. Dia tidak minum alkohol

Menurut berbagai sumber, Kim Kardashian tidak minum alkohol sejak lama. Tahun lalu, dia berbagi postingan di Instagram yang menampilkan foto ketika dia mengunjungi kakak perempuannya Kourtney di kampus. "Saya sangat membenci semua pesta liar sehingga memilih saya tinggal di rumah dan tidak pernah ingin minum atau berpesta," tulis Kim K di postingan Instagram.

3. Dia suka olahraga pagi dan konsisten

Selain berpegang pada rencana makan yang sehat, Kim juga mendedikasikan diri untuk rutinitas olahraga paginya. Dia baru-baru ini mengatakan kepada Vogue bahwa dia bangun pukul 5:30 setiap pagi untuk berolahraga. Selain itu, Kim secara konsisten pergi ke gym enam hari seminggu selama sekitar 60-90 menit sesi latihan, menurut Women's Health.

Pelatih Kim K Melissa Alcantara mengklaim bahwa sebagian besar latihan Kim fokus pada latihan beban dan kekuatan. "[Delapan puluh lima persen] latihan kami adalah latihan beban, dan 15 lainnya terdiri dari kardio," kata Alcantara dalam artikel 2021 untuk Women's Health

Alcantara juga menggambarkan Kim sebagai orang yang memiliki motivasi diri yang tinggi dan mengatakan bahwa dia menghargai komitmen Kim terhadap kebugaran karena dia jarang membatalkan janji latihannya.

4. Dia membuat kesalahan

Kim mendapat kritik atas beberapa kebiasaan yang tidak sehat, salah satunya saat tampil di Met Gala dengan gaun Marilyn Monroe. Demi bisa memakai gaun itu, dia melakukan diet ketat untuk menurunkan berat badannya hingga 15 pon atau sekitar 7 kilogram.

"Saya memakai pakaian sauna dua kali sehari, berlari di treadmill, benar-benar menghilangkan semua gula dan karbohidrat, dan hanya makan sayuran dan protein terbersih," kata Kardashian kepada Vogue. "Saya tidak kelaparan, tetapi saya sangat ketat."

Kim bahkan untuk sementara meninggalkan pola makan nabatinya untuk mengakomodasi lebih banyak daging asli, semua demi momen Met Gala ini. Tapi diet ini berdampak buruk untuk kesehatannya.

"Psoriasis menyerang tubuh saya dan saya menderita psoriatic arthritis, jadi saya tidak bisa benar-benar menggerakkan tangan saya," katanya kepada Allure pada bulan Agustus. "Itu benar-benar menyakitkan, dan saya harus pergi ke ahli reumatologi yang memberi saya steroid. Saya panik. Saya menggindari dagingnya lagi, dan itu menjadi tenang."

Meskipun Kim Kardashian terlihat luar biasa pada usia 42 tahun, banyak faktor yang berkontribusi terhadap hal ini, beberapa sehat, beberapa tidak begitu bagus, dan hampir semua produk dia dapat karena kekayaan dan popularitas. Cara hidup sehat Kim tidak bisa diakses semua orang, tapi orang juga belajar dari kesalahannya agar bisa memilih yang terbaik untuk diri sendiri.

Baca juga: Kim Kardashian Tambah Keamanan Anak-anaknya di Sekolah setelah Kanye West Bocorkan Info

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.