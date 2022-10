Cerita Naomi Watts Perimenopause di Usia 36 Tahun dan Kesulitan Punya Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Naomi Watts telah berbagi lebih banyak pengalamannya dengan perimenopause dan menopause — dan mendorong wanita lain untuk melakukan hal yang sama. Naomi mengatakan pengalaman pribadinya menginspirasinya untuk membuat Stripes, merek perawatan kulit untuk wanita paruh baya.

Aktris 54 tahun itu, merefleksikan kesulitan menjalani perimenopause, transisi selama bertahun-tahun sebelum menopause ketika hormon berfluktuasi dan wanita mengalami berbagai gejala termasuk hot flashes, keringat malam, kekeringan pada vagina, insomnia, dan menstruasi yang tidak teratur. Menopause didefinisikan sebagai dua belas bulan tanpa menstruasi.

"Saya menemukan diri saya pada usia 36 dan perimenopause, sebuah kata yang bahkan tidak saya ketahui, dan di jurang mencoba untuk memulai sebuah keluarga. Jadi saya menjadi sangat panik, merasa sangat kesepian, sangat kurang dari atau seperti semacam kegagalan dan apa yang akan saya lakukan? Tidak ada yang bisa diajak bicara, tidak ada informasi, pada dasarnya pada kunjungan saya ke dokter, yang berkata, 'Anda tidak hamil ... pemeriksaan darah Anda menunjukkan bahwa Anda hampir menopause' jadi saya panik," ujarnya di The New Pause Symposium di New York City, Amerika Serikat, Jumat 14 Oktober 2022.

Naomi mengakui bahwa ada lebih banyak sumber daya bagi wanita dalam perimenopause dan menopause daripada 18 tahun yang lalu, tetapi masih lebih banyak lagi pendidikan dan kesadaran yang diperlukan.

"Saya mengalami kecemasan, rasa malu, kebingungan, panik dan berhasil hamil secara alami setelah dua tahun mencoba dan memperbaiki sistem saya dengan alternatif yang berbeda, karena saya bukan kandidat untuk IVF," katanya. "Setelah anak kedua, saya mengalami keringat malam yang banyak, hot flashes dan saya pikir 'ini mengerikan,' dan saya akan mencoba untuk menguji komunitas teman-teman saya dan saya disambut dengan tawa gugup dan mengabaikannya, dan saya pikir 'Oh wow tidak ada orang lain di sana, lebih baik saya diam,' dan begitulah adanya."

Dia juga bertanya kepada ibunya, yang mengatakan kepadanya bahwa dia berusia 45 tahun ketika dia mulai perimenopause. "Dan hanya itu yang saya tahu," katanya. "Tidak ada detail di sekitarnya. Tidak ada saran dari dokter. Para dokter bilang oke, 'Ini tambalan atau gel atau semprotan.' "

"Saya baru tahu bahwa ini adalah jalan yang tidak boleh dilalui orang lain sendirian lagi tanpa komunitas, karena tanpa perawatan yang tepat Anda akan mengubah diri Anda sendiri," katanya pada simposium itu.

Selama pandemi, Namoi mengatakan dia punya waktu untuk merenungkan dan mempertimbangkan proyek-proyek yang dapat membantu wanita lain yang berjuang dengan perimenopause dan menopause. "Saya mulai membiarkan ide-ide meresap, dan saat itulah saya berkata, 'Oke sekarang saya berada di sisi lain dari 50, saya tidak perlu merasa malu itu.' Saya sekarang melampaui usia rata-rata dan saya benar-benar dapat mengatakannya dengan lantang dan saya dapat mengatakan, setelah melalui bagian terburuknya, saya berada di sisi lain sekarang."

Seiring dengan pengembangan lini perawatan kulit, Watts and Stripes menciptakan komunitas bernama The Hot Spot yang mencakup panduan tentang gejala dan forum bagi orang-orang yang berurusan dengan perimenopause dan menopause.

"Perimenopause adalah masa transisi, dan itu naik dan turun dan naik dan turun, dan jika Anda tidak memiliki jalan keluar atau tempat untuk mengeluh, menangis dan tertawa dan mengalami semua perasaan itu dengan orang lain, itu akan menjadi waktu yang mengerikan," kata Naomi Watts. "Saya benar-benar merasakan versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya tidak lagi menjadi korban hormon saya, dan saya merasa bahwa pengambilan keputusan saya jauh lebih baik karena hormon saya telah menetap, kepercayaan diri saya telah kembali."

PEOPLE

Baca juga: Naomi Watts Ingin Menghilangkan Stigma Menopause

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.