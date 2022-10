Dokter Bagikan Tips Mencegah Kulit Kusam dan Flek Hitam di Wajah

TEMPO.CO, Jakarta - Kulit kusam dan flek menjadi dua masalah kulit yang paling banyak dialami orang Indonesia. Alasannya, Indonesia berada di daerah tropis dengan sinar matahari yang tinggi. Paparan sinar matahari menyebabkan munculnya tanda-tanda penuaan dini, termasuk kulit kusam dan flek.

Hal itu diungkapkan Kepala Dokter Kecantikan Klinik Dermapro Ellen DR. Masalah tersebut bisa dicegah dengan perawatan kulit dasar yakni, mencuci wajah, membersihkan wajah, dan memakai sunscreen atau tabir surya. Dia menekankan penggunaan sunscreen karena banyak orang Indonesia yang belum menyadari pentignya produk pelindung ini.

“Minimal banget penggunaan sunscreen atau sunblock. Kalau menurut jurnal, untuk di perkotaan, SPF-nya (sun protection factor) 25 sampai 30 sudah cukup. Nggak perlu pakai SPF tinggi tapi tidak diulang, jangan sekali (diaplikasikan) dipakai sampai malam,” kata dia saat ditemui dalam bincang-bincang Glow Up with Level Up bersama dokter kecantikan Tan Yuanita dari klinik Dermapro, pada acara Abracadabra Caren Delano di Senayan City, Jakarta, pekan lalu.

Dia menambahkan, aplikasi sunscreen idealnya setiap tiga sampai empat jam sekali. Reaplikasi juga dibutuhkan setiap habis terkena air, misalnya berwudu atau berkeringat. “Itu yang wajib banget untuk menangkal efek buruk dari sinar matahari,” kata dia.

Bukan hanya dari sinar matahari, memakai tabir surya juga diperlukan meski hanya di rumah. Sebab, beberapa pakar beranggapan bahwa lampu pun memiliki radiasi yang membuat kulit kering dan flek hitam, demikian juga gawai seperti handphone atau laptop.

“Jadi, walaupun di dalam ruangan, selama di luar ada sinar matahari atau mau masak, atau mau kena paparan yang panas-panas, kita harus pakai sunblock dan diulang setiap tiga sampai empat jam. Dan saat terkena air sehabis wudu dan keringatan perlu diulang lagi,” kata Ellen.

Tentang pelembap, Ellen menyarankan untuk memilih yang sesuai dengan jenis kulit. Produk ini juga sebaiknya digunakan sepanjang hari, bahkan saat akan tidur. “Moisturizer itu kan melembapkan, jadi dibutuhkan selama kita masih terkena paparan hal-hal yang bikin kulit kering, misalnya AC, kan tidak hanya dari sinar matahari.”

Saat memasak pun dia menyarankan menggunakan pelembap dan sunscreen. Sebab, udara panas dari kompor atau makanan yang dimasak bisa merusak kolagen. Saat kolagen menurun, kulit menjadi tidak elastis sehingga kerutan-kerutan cepat muncul dan memicu kulit kusam dan flek.

