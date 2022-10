Kim Kardashian Tambah Keamanan Anak-anaknya di Sekolah setelah Kanye West Bocorkan Info

TEMPO.CO, Jakarta - Kim Kardashian memprioritaskan keselamatan anak-anaknya menyusul ujaran kebencian dan kata-kata kasar Kanye West di media sosial, menurut TMZ. Pekan lalu, West, 45, membagikan desain pakaian "White Lives Matter" yang kontroversial di Paris Fashion Week. Pakaian itu menjadi kontroversi. Dia lalu menyerang dan mengejek orang-orang yang menentangnya, termasuk Hailey Bieber hingga Gigi Hadid hingga editor Vogue, Gabriella Karefa-Johnson. Dia tidak berhenti di situ, dia bahkan membagikan nama sekolah swasta anak-anaknya.

Kardashian, 41, memiliki empat anak dengan rapper itu, yakni putri North West, 9; putra Saint, 6; putri Chicago, 4; dan putra Psalm, 3. Menurut TMZ, pendiri merek SKIMS itu membayar keamanan ekstra untuk melindungi anak-anaknya di sekolah, bukan dari ayah mereka, melainkan, siapa pun, karena dia secara terbuka mengungkapkan nama tempat mereka berada sehari-hari.

West juga membuat tur sendiri, seperti dikutip Page Six, dan mengatakan tentang bagaimana dia ingin anak-anaknya bersekolah di "Akademi Donda" yang baru dibuka, meskipun faktanya sekolah tersebut belum diakreditasi oleh Western Association of Schools and Colleges.

Awal bulan lalu, desainer Yeezy itu mengatakan bahwa dia dan mantan istrinya Kardashian, sudah berbicara tentang pendidikan anak-anak mereka. Rapper "Famous" itu mencatat bahwa ia mengusulkan ide bahwa keempat anak itu harus mengubah sekolah mereka menjadi tiga hari per minggu di sekolah mereka saat ini, dan dua hari di Akademi Donda miliknya di Simi Valley, California. Dalam sebuah unggahan di Instagram, West mengunggah tangkapan layar dari pesan teks dan memberinya judul, “Ini adalah pengasuhan bersama.”

Namun, sepertinya mantan pasangan itu masih satu kata soal pendidikan. Dalam wawancara dengan Tucker Carlson, dia tidak mau berkompromi tentang pendidikan anak-anaknya.

“Yang mereka lakukan hanyalah mengambil semua anak selebriti dan memasukkan mereka ke sekolah yang sama ini,” kata pemenang Grammy tentang sekolah swasta saat ini, mengklaim bahwa pemerintah mencoba untuk mendoktrin mereka. Dia mengaatakan bahwa dia dan Kim Kardashian sudah mencapai kompromi, meski dia belum puas. "Tapi kami telah mencapai kompromi bahwa anak-anak saya datang ke sekolah saya sepulang sekolah dan mereka belajar paduan suara."

SHE FINDS | TMZ

