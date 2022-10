Gigi Hadid Mengaku Idap Sindrom Imposter yang Bikin Dia Merasa Rendah Diri

TEMPO.CO, Jakarta - Meskipun menjadi supermodel, tokoh televisi, ibu, dan sekarang, pendiri merek kasmir Guest in Residence, ternyata Gigi Hadid masih bisa merasa rendah diri jika dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dalam sebuah wawancara baru dengan editor fashion Vogue, Gabriella Karefa-Johnson, di konferensi Forces in Fashion di New York, Hadid berterus terang tentang meragukan keterampilannya di bidang fashion.

"Aku selalu menderita imposter syndrome," kata Gigi sambil mengenakan setelan celana panjang berwarna zaitun dan krem lengkap dengan dasi kecil dan sepatu pantofel.

Imposter syndrome atau sindrom imposter adalah kondisi ketika seseorang merasa tidak kompeten seperti yang dianggap orang lain, seolah-olah dia adalah seorang penipu. Meskipun merupakan sindrom, itu bukan penyakit mental yang dapat didiagnosis. Sebaliknya, istilah ini biasanya diterapkan secara sempit pada kecerdasan dan pencapaian, meskipun juga memiliki kaitan dengan perfeksionisme dan konteks sosial.

Tentang peluncuran bisnis dan mendesain pakaian untuk pertama kalinya, supermodel tersebut berharap mereknya akan menjadi sesuatu yang lebih di tengah isu fast-fashion. Gigi memilih salah satu kain yang paling ramah lingkungan, kasmir, untuk labelnya. "Rasanya seperti bahan yang tepat yang bisa saya mainkan dengan banyak cara berbeda yang sesuai dengan saya, sesuai dengan gaya saya," katanya.

Sementara ide untuk lini pakaian selalu ada di benaknya, baru setelah dia hamil putrinya, Khai, kakak Bella Hadid itu mengambil langkah untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan. “Kamu tidak bisa menjadi model selamanya. Saya kreatif dan di situlah saya melihat hidup saya," jelas Gigi. "Saya sudah memikirkan tentang kasmir, tapi saya pikir itu [kehamilan] hanya membuat saya berpikir tentang betapa lebih tenangnya saya jika memiliki ruang kantor untuk bekerja. Saya bisa membawa putri saya ke sana bersama saya.”

Gigi pertama kali mengisyaratkan untuk memperluas kariernya di luar modeling selama pemotretan Vogue untuk sampul Maret 2021 hanya dalam 10 minggu pasca-persalinan. “Saya berbelok ke arah hal-hal yang terasa lebih stabil daripada berada di negara yang berbeda setiap minggu,” katanya, menambahkan bahwa dia terbuka untuk mengambil peran akting. “Rasanya seperti sekarang saya berada di tempat yang berbeda dalam hidup saya," kata dia.

INSTYLE

