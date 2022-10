Penyanyi Ikonik Tina Turner Dijadikan Boneka Barbie Lengkap dengan Gaya Rambut 80-an

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rangka memperingati 40 tahun lagu hit Tina Turner "What's Love Got To Do With It", perusahaan mainan Mattel merayakannya dengan kreasi boneka Barbie yang dibuat serupa dengannya.

Boneka, yang merupakan bagian dari Barbie Signature Music Series, terlihat mengenakan pakaian yang terinspirasi oleh video musik untuk lagu tersebut - gaun mini hitam yang dipasangkan dengan jaket denim dan gaya rambut khasnya.

"Saya merasa terhormat untuk menyambut Barbie saya ke dalam kelompok wanita perintis yang sudah diwakili dan memperkenalkan lebih banyak anak ke perjalanan saya," kata penyanyi 82 tahun itu dalam sebuah pernyataan.

Tina Turner menikmati kesuksesan besar di akhir 1960-an dan awal 1970-an tampil dengan mantan suaminya, Ike Turner, tetapi pasangan itu bercerai pada 1978 setelah pernikahan yang penuh badai. Pada awal November 2019, Turner menghadiri malam pembukaan The Tina Turner Musical di Broadway, yang menceritakan kehidupan dan pekerjaannya. Dia pensiun dari pertunjukan setelah tur terakhirnya, yang berakhir pada 2009.

Perusahaan mainan Mattel memberikan penghormatan kepada Tina Turner dengan membuat boneka Barbie yang menyerupai penyanyi yang dijuluki Ratu Rock and Roll itu. MATTEL/Handout via REUTERS

Turner, yang lahir di Tennessee, pindah ke Swiss pada 1995 untuk bergabung dengan mitra produser rekaman kelahiran Jerman, Erwin Bach, yang kemudian dinikahinya pada 2013, dan menjadi warga negara Jerman pada April tahun itu.

Barbie Signature Music Series Tina Turner itu dijual seharga USD 55 atau sekitar Rp 850 ribu. Pembuatan boneka melibatkan pekerjaan ekstensif yang menyempurnakan setiap detail versi mini yang mirip ikon musik itu. Selain minidress hitam dan jaket jeans, boneka itu juga memakai sepatu hak tinggi dan lipstik merah serta gaya rambut khas 80-an.

"Kami menggunakan banyak tangkapan layar untuk melihat rambut di semua sudut," kata desainer Bill Greening dalam sebuah pernyataan. “Banyak hairspray yang digunakan!"

Ini bukan pertama kalinya salah satu pakaian epik Tina Turner ditata ulang sebagai seni. Gaun Versace terkenal yang dikenakannya dalam tur di tahun 90-an menjadi NFT di Art Basel pada tahun 2021, dengan sedikit bantuan dari mantan stylist superstar, Wayne Scot Lukas. Sebelum pemenang Grammy 12 kali itu, David Bowie dan Gloria Estefan juga pernah diabadikan dalam bentuk boneka.

