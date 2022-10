Jenis Workout untuk Bantu Meredakan Kecemasan Pascapersalinan

TEMPO.CO, Jakarta - Kasus kecemasan pascapersalinan telah meningkat sejak awal COVID-19. Hal ini terjadi ketika seseorang mengalami kecemasan yang parah setelah menjadi orang tua. "Perasaan cemas ini sering di luar kendali dan mengambil alih pikiran Anda," menurut The Cleveland Clinic. Dan sementara tidur, dukungan emosional, dan bantuan psikologis semuanya merupakan intervensi penting dalam mengurangi efek kecemasan pascapersalinan, penelitian baru menunjukkan bahwa latihan kekuatan juga dapat memberikan kelonggaran.

Studi non-acak, yang diterbitkan dalam The Health and Fitness Journal of Canada, mengikuti 19 wanita kurang dari sembilan bulan pascapersalinan yang berpartisipasi dalam program latihan kelompok berbasis kekuatan dua mingguan yang dibuat oleh Les Mills selama total delapan minggu. Meskipun perlu dicatat bahwa penelitian ini sangat kecil, dan tentu membutuhkan penelitian yang lebih kuat tentang kesehatan psikologis untuk wanita pascamelahirkan, hasilnya memang mulai menjelaskan seberapa efektif kebugaran dalam meningkatkan kesehatan mental ibu baru.

Di akhir penelitian, peneliti mengidentifikasi dua temuan utama dari catatan melalui kuesioner yang diberikan kepada semua peserta. Pertama, mereka mencatat bahwa rutinitas olahraga mengurangi "kecemasan keadaan"—yang berarti kecemasan sementara tetapi sangat emosional—sebelum dan sesudah setiap kelas olahraga. Selanjutnya, mereka melihat "peningkatan signifikan dalam memenuhi kebutuhan psikologis dasar (kompetensi), dan peningkatan signifikan dalam regulasi otonom (motivasi intrinsik)," tulis penulis penelitian.

Menariknya, bagaimanapun, tidak ada laporan peningkatan efikasi diri atau perbaikan dalam depresi, stres yang dirasakan, atau "sifat kecemasan," yang ditandai dengan kecemasan yang dialami di banyak situasi.

Namun, hasil positifnya layak dikantongi jika Anda seorang ibu baru (atau akan segera), menurut Peggy Loo, seorang psikolog berlisensi yang dilatih dengan Postpartum Support International. "Hasilnya tidak mengejutkan saya, terutama dalam beberapa bulan pertama pascapersalinan, ketika para ibu sering mengalami kehidupan, peran, dan perubahan tubuh yang begitu radikal," katanya. "Ada banyak bukti yang mendukung aktivitas fisik dan olahraga sebagai cara untuk mengurangi kecemasan."

Menurut dr. Nah, tiga aspek penelitian adalah kunci untuk memahami jenis dukungan yang benar-benar dibutuhkan ibu yang baru lahir. "Yang menonjol bagi saya tentang penelitian ini adalah format kelompok, bahwa perempuan dapat membawa bayi mereka, dan ini terjadi dalam sembilan bulan pertama pascapersalinan," katanya.

Latihan itu sendiri sangat kuat karena ada penelitian signifikan yang menunjukkan bahwa menggerakkan tubuh Anda dapat membuat pikiran Anda menjadi tempat yang lebih aman dan lebih bahagia. "Menghabiskan waktu teratur yang bertujuan untuk berinvestasi dalam tubuh Anda dan memperkuatnya bisa sangat memberdayakan kembali dan mengembalikan rasa perawatan diri dan identitas yang sering dilupakan dalam tugas sehari-hari mengasuh bayi," katanya. Ditambah lagi, mengingat krisis pengasuhan anak telah menyebabkan ribuan wanita tanpa bantuan yang layak, fakta bahwa kelas yang ditawarkan juga tidak dapat diabaikan.

"Terakhir, selalu ada sesuatu yang kuat tentang berada di sekitar wanita dalam tahap kehidupan yang sama dan mengasuh anak yang dapat meyakinkan bahwa Anda tidak sendirian," kata Dr. Loo.

Mudah-mudahan, penelitian di masa depan akan menyelam lebih dalam ke akar fatphobia yang juga dapat berkontribusi pada kecemasan pascapersalinan, tambah Linda Baggett, dari Terapis Inklusif. "Saya pikir satu faktor penting yang tidak saya lihat disebutkan adalah masalah stigma berat badan dan fatphobia. Setiap penekanan pada penurunan berat badan, 'menurunkan berat badan bayi,' atau pesan lain tentang ukuran tubuh yang lebih kecil menjadi lebih baik, melanggengkan stigma berat badan dan fatphobia, yang keduanya berkontribusi pada gangguan makan, peningkatan kecemasan dan gejala depresi, dan membuat ruang olahraga menjadi lingkungan yang tidak bersahabat, bukan mendukung bagi siapa pun yang memiliki tubuh lebih besar, "kata Dr. Baggett.

dr. Loo mengatakan bahwa ibu baru dapat menerapkan penelitian ini dengan menambahkan latihan kekuatan ke rutinitas harian mereka (bahkan jika itu hanya 10 menit dua kali seminggu). "Saya pikir kemajuan opsi online untuk hampir semua hal setelah Covid adalah sesuatu yang benar-benar dapat dimanfaatkan para ibu," katanya. "Bergabung dengan kelas latihan streaming online dari rumah sekarang menjadi pilihan. Bahkan mengumpulkan beberapa ibu untuk Zoom mingguan dan berbagi layar yang memutar video yoga pendek dapat secara kreatif meniru struktur yang sama dari penelitian ini tetapi dengan fleksibilitas yang lebih besar."

WELL+GOOD

