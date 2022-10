8 Makanan Inflamasi yang Harus Dihindari Penderita Radang Sendi

TEMPO.CO, Jakarta - Menurut para ahli, ada perubahan pola makan yang layak dipertimbangkan yang dapat membantu mengurangi gejala radang sendi. Sebelum membahas daftar makanan yang tidak boleh dikonsumsi, ahli menjelaskan tentang bagaimana arthritis mempengaruhi tubuh dan mengapa mengadopsi diet rendah inflamasi bisa menjadi kunci untuk mengurangi rasa sakit.

“Arthritis adalah degenerasi sendi,” kata rheumatologist Sonali Khandelwal. "Nyeri sendi adalah gejala klinis yang paling umum, tetapi radang sendi juga dapat melibatkan tendon dan ligamen," tambahnya. Gejalanya meliputi kekakuan, pembengkakan pada persendian, rasa sakit yang tajam, penurunan rentang gerak, dan kelemahan otot, dan biasanya terjadi pada lutut, pergelangan kaki, pinggul, jari tangan, punggung, leher, dan pergelangan tangan.

Ada dua jenis utama radang sendi: osteoartritis dan radang sendi. Osteoarthritis biasanya merupakan penyakit degeneratif yang berkembang dalam proses penuaan tetapi juga dapat terjadi sejak dini karena cedera atau penggunaan yang berlebihan, kata Dr. Khandelwal. “Keausan pada persendian, dan cedera stres yang berulang, atau berulang adalah situasi paling umum di mana saya melihat osteoartritis umum,” tambahnya. Olahraga fisik, berlari di trotoar yang keras, sering mengetik, dan sakit leher, juga dikenal sebagai radang sendi serviks, semuanya merupakan penyebab umum. Wanita lebih mungkin mengembangkan osteoartritis, tetapi genetika dan obesitas juga dapat meningkatkan risiko Anda.

Radang sendi adalah penyakit autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan mulai menyerang jaringan dan sendi Anda, bukan kuman, virus, atau zat asing lainnya. “Kami mendiagnosis banyak wanita dan pria berusia pertengahan dua puluhan dan tiga puluhan dengan rheumatoid dan psoriatic arthritis, tetapi beberapa arthritis inflamasi dapat muncul di kemudian hari,” kata Dr. Khandelwal. Obesitas, genetika, dan merokok dapat meningkatkan risiko radang sendi.

Diet dan pilihan makanan Anda tidak akan sendirian menghilangkan semua kesengsaraan arthritis, tetapi diet rendah inflamasi dapat membantu membatasi rasa sakit dan mengurangi gejala. “Ada makanan tertentu yang menyebabkan lebih banyak peradangan [di dalam tubuh], dan secara langsung mempengaruhi persendian,” kata Dr. Khandelwal.

Berkut ini delapan makan untuk mengurangi gejala radang sendi

1. Makanan yang diproses

Jika Anda membaca label pada makanan kemasan atau makanan ringan, dan setengah dari bahan-bahannya adalah bahan kimia atau kata-kata yang tidak Anda ketahui, Anda harus menghindarinya, kata Dr. Khandelwal. Makanan olahan mengandung produk akhir glikasi lanjutan (AGEs), dan terlalu banyak bahan kimia ini dapat terakumulasi dalam aliran darah dan memicu peradangan. Tetapi mengurangi konsumsi makanan olahan (pikirkan sosis, bacon, dendeng, mayones, dan mentega) dapat menurunkan tingkat AGE Anda dan membantu mengurangi peradangan dalam tubuh untuk meredakan gejala radang sendi.

2. Alkohol

Oke, secara teknis alkohol bukanlah makanan, tapi memang menyebabkan peradangan besar di tubuh, kata Dr. Khandelwal. "Kami tahu betul bahwa alkohol dapat menyebabkan peradangan langsung dan merugikan arthritis," dia menekankan. Alkohol menyebabkan peradangan akut atau kronis karena protein yang disebut protein C-reaktif (CRP), dan semakin banyak CRP yang ada dalam darah, semakin banyak peradangan. Jadi, untuk membantu mengurangi kadar CRP tersebut dan meminimalkan peradangan rematik, coba hentikan atau kurangi konsumsi alkohol.

3. Daging merah

“Beberapa kondisi pada radang sendi, terutama radang sendi seperti asam urat dan rheumatoid, telah dikaitkan dengan asupan lemak yang tinggi atau asupan daging merah yang tinggi,” kata Dr. Khandelwal. "Protein heme dalam daging merah sangat meradang dan dilaporkan dengan sangat baik," tambahnya. Daging merah seperti daging sapi, babi, domba, dan daging sapi muda, juga tinggi lemak jenuh yang memicu peradangan dan mempertinggi gejala radang sendi. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan peradangan sendi, cobalah makan tanpa daging setidaknya hampir sepanjang minggu. Tetapi jika Anda makan daging merah, kurangi ukuran porsi Anda. Perlakukan daging sebagai lauk, bukan daya tarik utama. Halo, sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat penuh serat!

4. Susu

Susu dapat bermanfaat untuk tulang yang kuat, tetapi laktosa dan lemak jenuh dalam susu sebenarnya dapat menyebabkan peradangan, kata Dr. Khandelwal. Tapi jangan panik! Susu adalah kategori yang luas dari keju, yogurt, hingga es krim, dan mungkin tidak perlu memotong semua produk susu. Penelitian menunjukkan bahwa makanan dengan lemak jenuh seperti keju, krim, dan susu murni, meningkatkan peradangan dalam tubuh, tetapi yogurt tawar sebenarnya dapat membantu mengurangi gejala peradangan yang tidak menyenangkan. Tubuh yang berbeda merespons makanan yang berbeda, jadi lihat apa yang paling cocok untuk Anda. "Jika Anda merasa lebih buruk pada produk susu tertentu, maka hindarilah," kata Dr. Khandelwal.

5. Gluten

Gluten tidak menyebabkan peradangan pada semua orang, tetapi penelitian menunjukkan bahwa orang dengan rheumatoid dan psoriatic arthritis mungkin memiliki risiko lebih tinggi untuk intoleransi gluten. "Banyak orang melakukan diet eliminasi dengan gluten dan merasa persendian mereka terasa lebih baik," kata Dr. Khandelwal. "Itu tidak berarti mereka memiliki penyakit celiac, tetapi mereka bisa memiliki sensitivitas gluten." Jadi, jika nyeri sendi Anda sangat parah setelah makan pizza atau sandwich dengan roti gandum, tubuh Anda mungkin memberi tahu Anda sesuatu. Cobalah menghilangkan gluten untuk jangka waktu tertentu untuk melihat apakah gejala mereda dan nyeri sendi berkurang.

6. Gula tambahan

Anda harus selalu mencoba membatasi asupan gula Anda, tetapi menambahkan gula dalam permen, soda, es krim, dan bahkan beberapa bumbu seperti saus barbekyu atau saus tomat dapat meningkatkan peradangan dan memperburuk gejala radang sendi. "Gula adalah pemicu langsung untuk peradangan, apalagi sindrom metabolik atau pra-diabetes," kata Dr. Khandelwal. Jadi, untuk mencegah gejala radang sendi yang kurang ideal, perhatikan asupan gula tambahan Anda dan selalu periksa label makanan. Barang dalam kemasan diketahui mengandung jumlah gula tambahan yang mengkhawatirkan.

7. Karbohidrat

Karbohidrat kompleks seperti oatmeal, quinoa, barley, dan ubi jalar dibutuhkan untuk energi, tetapi karbohidrat olahan seperti sereal sarapan manis, roti putih, nasi putih, kue kering, dan pasta, dapat memperburuk gejala radang sendi. Karbohidrat olahan kekurangan serat, meningkatkan kadar gula darah, dan sulit dipecah, sehingga ketika tubuh Anda mencoba mengeluarkan gula dan biji-bijian olahan dari aliran darah Anda, itu menciptakan respons peradangan. Karbohidrat olahan jelas merupakan sesuatu yang harus dihindari, tetapi Anda tidak harus menghindari karbohidrat sama sekali, jelas Dr. Khandelwal. Sebaliknya, tetap berpegang pada 100 persen biji-bijian dan makanan kaya serat seperti buah, sayuran, dan kacang-kacangan.

8. Makanan Asin

"Makanan asin terkait dengan hipertensi dan memicu peradangan," kata Dr. Khandelwal. Makanan seperti pizza, sup kalengan, makanan beku dalam kemasan, dan camilan gurih seperti keripik, biskuit, dan pretzel dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, yang secara langsung berhubungan dengan peradangan, jelasnya. Plus, makanan asin, yang juga sering mengandung gula rafinasi, tidak padat nutrisi dan bahkan dapat meningkatkan risiko terkena radang sendi. Alih-alih memeras natrium, fokuslah pada buah-buahan dan sayuran segar, kacang-kacangan, dan daging putih. Oh, dan selalu minum banyak air untuk membuang racun dan mengontrol hipertensi!

