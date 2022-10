Ahli Gizi Sebut Apel Hijau Lebih Baik Daripada Apel Merah bagi Penderita Diabetes

TEMPO.CO, Jakarta - Apel merupakan salah satu buah yang dapat dinikmati penderita diabetes. Menurut Priyanka Rohatgi, Kepala Ahli Gizi, Apollo Hospitals, India, makan apel secara teratur berpotensi mengurangi resistensi insulin, yang seharusnya dapat menurunkan kadar gula darah.

"Ini karena polifenol dalam apel, yang ditemukan terutama di kulit apel, merangsang pankreas untuk melepaskan insulin dan membantu sel menyerap gula," kata Priyanka dilansir dari Indian Express, Senin, 10 Oktober 2022.

Tapi manakah yang lebih baik antara aple hijau dan aple merah untuk penderita diabetes?

“Meskipun apel merah terasa lebih manis, apel hijau mengandung lebih sedikit gula, lebih banyak serat, dan lebih banyak antioksidan. Mereka juga menurunkan kadar gula darah,” kata Priyanka. Indeks glikemik apel sekitar 39, bahkan lebih rendah dari cornflake.

Karbohidrat dalam buah dapat berpengaruh pada kadar gula darah . Namun, karbohidrat yang ditemukan dalam apel mempengaruhi tubuh secara berbeda dari gula dalam makanan yang mengandung gula olahan.

Swatee Sandhan, ahli diet senior di India, mengatakan bahwa semua karbohidrat diciptakan tidak sama. Sebuah apel berukuran sedang memiliki 27 gram karbohidrat, tetapi 4,8 gram di antaranya adalah serat, yang bekerja untuk memperlambat pencernaan dan penyerapan karbohidrat yang pada gilirannya tidak menyebabkan kadar gula darah melonjak dengan cepat.

"Gula memasuki aliran darah secara perlahan. Selain itu, sebagian besar gula yang ditemukan dalam apel adalah fruktosa yang memiliki sedikit efek pada kadar gula darah jika dikonsumsi sebagai buah utuh,” kata Swatee.

Apel meningkatkan resistensi insulin. Insulin adalah hormon yang memainkan peran penting dalam mengangkut gula dari darah ke sel-sel Anda. Pada penderita diabetes, hormon tidak diproduksi sama sekali (tipe 1) atau tidak diproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian (tipe 2) selain resistensi seluler yang diproduksi terhadap insulin. “Asupan apel secara teratur berpotensi mengurangi resistensi insulin, yang seharusnya dapat menurunkan kadar gula darah,” tambahnya. Flavonoid spesifik, seperti quercetin, hadir dalam apel membantu meningkatkan kadar glukosa darah dengan memperlambat pencernaan karbohidrat. Asam klorogenik dapat membantu tubuh menggunakan gula lebih efisien sementara Phlorizin dapat memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah.

Sebuah meta-analisis 2019 dari beberapa penelitian, termasuk 339.383 peserta, menemukan bahwa konsumsi apel dapat secara signifikan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Sebuah tinjauan yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2017 menemukan bahwa mengganti glukosa atau sukrosa dengan fruktosa dalam makanan atau minuman menyebabkan penurunan kadar gula darah dan insulin pascamakan. Selain itu, memasangkan buah dengan lemak atau protein yang sehat dapat menurunkan lonjakan gula darah.

Beberapa pedoman oleh National Library of Medicine yang berbasis di AS menyarankan agar penderita diabetes mengonsumsi delapan hingga sepuluh porsi buah dan sayuran yang berbeda per hari. Satu porsi buah setara dengan satu apel kecil.

Juga, penderita diabetes harus mempertimbangkan untuk menyebarkan asupan buah sepanjang hari untuk menjaga kadar gula darah mereka tetap stabil.

apel disebut sebagai salah satu makanan super karena kaya akan serat pektin dan membantu meningkatkan metabolisme. Serat bersama dengan kandungan air buah meningkatkan rasa kenyang yang pada akhirnya membantu mengatur berat badan.

Apel juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta kesehatan otak karena adanya vitamin C dan antioksidan. Vitamin C mengurangi peradangan. Menurut Ayurveda, apel memiliki sifat rechana (pencahar) dan harus diminum di pagi hari, membantu pencernaan yang baik. Menerapkan pasta dari bubur apel dan madu membantu mengurangi jerawat dan jerawat karena sifat anti-inflamasinya," kata Dr Rohatgi. “Untuk manfaat maksimal, makanlah buahnya secara utuh beserta kulitnya. Jangan makan buah-buahan saat makan, tapi sebagai camilan di tengah makan, baik pagi atau sore hari,” dia menambahkan.

