Eva Mendes Selektif Pilih Proyek Film agar Bisa Lebih Banyak Waktu Bersama Anak

TEMPO.CO, Jakarta - Eva Mendes membantah kabar yang menyebutkan bahwa dia telah pensiund ari karier aktinyanya. Dia mengatakan hanya lebih selektif memilih proyek agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dengan anak-anaknya di rumah.

"Saya tidak pernah berhenti berakting," tulisnya dalam sebuah posting Instagram pada Jumat, 10 Oktober 2022. "Saya ingin berada di rumah dengan anak-anak saya dan untungnya usaha bisnis saya yang lain memungkinkan saya untuk melakukan itu lebih dari akting."

Dalam video yang diunggah, Mendes menunjukkan serangkaian artikel yang ditulis oleh berbagai media yang menyebutkan bahwa dia berhenti berakting, tapi dia tolak. Dia mengatakan bahwa tujuan posting itu adalah untuk menjelaskan narasi itu.

Mendes juga menceritakan bahwa dia tidak terkesan dengan peran stereotip yang ditawarkan padanya setelah film Lost River, yang dia bintangi bersama pasangan lamanya, Ryan Gosling, pada 2014. "Itu adalah proyek impian," dia kata tentang film, debut penyutradaraan Gosling dan cerita semi-otobiografi tentang asuhannya sendiri. "Itu tindakan yang sulit untuk diikuti."

Mendes dan Gosling pertama kali bertemu di lokasi syuting film 2011 mereka The Place Beyond the Pines. Mereka sekarang memiliki dua putri: Esmeralda Amada, 8, dan Amada Lee, 6.

Pasangan itu menjaga privasi kehidupan keluarga mereka selama satu dekade sejak mereka bertemu. Mendes juga ragu-ragu untuk membahas "pensiun" dari akting di tahun-tahun setelah Lost River.

Musim semi lalu, dia mengatakan kepada pembawa acara The View bahwa dia akan terbuka untuk kembali ke layar lebar, tetapi hanya untuk jenis proyek tertentu.

"Saya memiliki daftar singkat tentang apa yang akan saya lakukan. Seperti sebelum anak-anak, saya agak siap untuk apa pun - maksud saya, jika itu adalah proyek yang menyenangkan," katanya. "Tapi sekarang saya tidak akan melakukan kekerasan, saya tidak ingin melakukan seksualitas, saya tidak ingin melakukan... daftarnya pendek."

Mendes mengatakan dia awalnya tidak ingin punya anak dan menjadi ibu, tapi bertemu Gosling adalah yang mengubah pikirannya.

"Saya tidak pernah menginginkan anak sebelumnya sampai saya jatuh cinta dengan Ryan, dan itu berhasil sampai di mana saya berusia 40 tahun dan memiliki bayi pertama saya. Saya pikir saya berusia 42 tahun untuk anak kedua, jadi itu berhasil dengan memiliki karir dan kemudian saya mengubah fokus saya ke keluarga saya," katanya dalam penampilan radio pada tahun 2020.

Sejak menjadi pemilih tentang proyek filmnya hampir satu dekade lalu, Mendes berinvestasi dalam bisnisnya. Awal tahun ini, dia diumumkan sebagai salah satu pemilik merek pembersih yang didirikan oleh wanita, Skura Style. Sementara dia mengatakan bahwa Gosling adalah juru masak rumah, dia mengatakan bahwa membersihkan dapat menjadi terapi untuknya, terutama di rumah dengan dua gadis muda yang berantakan.

Berbeda dengan Eva Mendes, Gosling justru makin bersinar setelah membintangi film-film terkenal, seperti La La Land 2016, di mana ia memenangkan Golden Globe pertamanya. Berbicara kepada majalah Heat, aktor tersebut mengatakan bahwa dia adalah seorang ayah, bahkan dengan kariernya yang sibuk. "Sebagian dari alasan pembuatan film [The Grey Man] adalah kesempatan bagi kami untuk pergi ke tempat-tempat menarik ini dan berada di sana bersama anak-anak saya."

