Gaya Anggun Lily Collins Mengenakan Gaun Jala Unik Prada

TEMPO.CO, Jakarta - Lily Collins memiliki keistimewaan sebagai duta wanita pertama dari GO Campaign, sebuah organisasi nirlaba yang meningkatkan kesadaran dan dana untuk meningkatkan kehidupan anak yatim dan anak-anak yang rentan di seluruh dunia.

Selama beberapa tahun terakhir dia juga berperan sebagai co-host gala penggalangan dana tahunan, yang dia lanjutkan lagi untuk acara 2022 di City Market Social House di Downtown Los Angeles pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022. Seperti yang dia lakukan beberapa tahun terakhir, Collins akan kembali berbagi tugas sebagai pembawa acara dengan sesama aktor Ewan McGregor dan Robert Pattinson.

Menjelang perayaan, Collins melangkah ke karpet merah dengan gaun Prada unik yang pas di sekitar lekuk tubuhnya yang mungil. Bagian atas tampak seperti jala berwarna kekuningan yang dihiasi applique berhias permata. Bagian bawah mempertahankan skema desain yang serupa, hanya saja warna kuningnya diganti dengan jala hitam dan stiker berkilau yang terinspirasi bunga yang menangkap cahaya saat dia berpose.

High heels platform hitam dan peraknya sangat cocok dengan bagian bawah gaun itu. Mengetahui pentingnya perhiasan kecil, dia melengkapinya dengan berbagai macam cincin dan sepasang anting-anting yang menjuntai.

Melengkapi penampilannya secara keseluruhan, wanita asli Surrey, Inggris itu memiliki rambut cokelat tua, yang memiliki sedikit warna merah anggur, ditata menjadi sanggul atas yang kreatif, sambil membiarkan rambutnya jatuh di sekitar bingkai wajahnya.

Setelah keluar sendirian untuk serangkaian foto, bintang Emily In Paris itu bergabung dengan suaminya, Charlie McDowell. Pasangan yang mulai berkencan pada 2019 ini baru saja merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka pada 4 September lalu.

Pembuat film One I Love itu terlihat menjauh agar istrinya bisa berpose satu atau dua kali dengan lawan mainnya di Emily In Paris, Samuel Arnold. Aktor Prancis itu tersenyum lebar sambil mengenakan tuksedo hitam bergaya paisley yang dipasangkan dengan dasi kupu-kupu dan kemeja putih yang serasi. Pada satu titik, Collins memutuskan untuk mengambil foto grup yang menyertakan Arnold, serta aktor Isabella Heathcote, Max Carver, dan Brianne Howey.

Didirikan pada tahun 2006, GO Campaign mendukung proyek-proyek di tingkat akar rumput yang memberikan bantuan langsung kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan kejuruan, perawatan medis, program pengayaan, dan hak asasi manusia dasar.

'Kami percaya setiap anak berhak atas kesempatan. Kesempatan untuk pendidikan, perawatan medis, tempat tinggal, makanan dan air bersih, pengayaan… untuk kesempatan yang adil dalam hidup,' bunyinya di situs web organisasi tersebut. Selain dana, Kampanye GO memberikan keahlian pengembangan kapasitas untuk membantu melindungi keberlanjutan dan umur panjang organisasi nirlaba akar rumput yang berjuang. Seiring dengan program pemuda di Amerika Serikat, GO Campaign telah mendanai program anak-anak di lebih dari 37 negara di seluruh dunia.

Lily Collins mengunggah beberapa foto dari acara tersebut di laman Instagram-nya. "Live dan tatap muka untuk Gala GO Campaign tahun ini! Selalu suatu kehormatan menjadi tuan rumah acara luar biasa ini dan tadi malam benar-benar istimewa. Terima kasih kepada semua orang, teman lama dan baru, yang mendukung kami lagi dan menyumbang untuk membantu anak-anak di seluruh dunia. Bangga menjadi bagian dari keluarga GO Campaign," tulisnya dalam keterangan unggahan itu.

