7 Jenis Istirahat Menurut Ahli dari Fisik hingga Spiritual

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Anda berpikir tentang istirahat, Anda mungkin membayangkan tidur siang pada hari Sabtu, Jumat malam, atau hari libur kerja. Dengan kata lain, banyak waktu yang dihabiskan untuk bersantai dan/atau tidur. Meskipun tidak ada yang terasa lebih baik daripada istirahat fisik, gagasan bahwa sebenarnya ada tujuh jenis istirahat yang berbeda.

Di luar istirahat fisik, penulis Dr. Saundra Dalton-Smith percaya bahwa Anda juga membutuhkan istirahat mental, emosional, spiritual, sosial, sensorik, dan kreatif, seperti yang ia bahas dalam bukunya Sacred Rest: Recover Your Life, Renew Your Energy, Restore Your Sanity.

Sementara beberapa jenis istirahat mungkin lebih menonjol bagi Anda - dan Anda mungkin menginginkan satu atau dua lebih sering daripada yang lain - idenya adalah bahwa semua jenis istirahat berperan dalam perasaan Anda setiap hari. Tanpa mengambil bagian dalam ketujuh jenis istirahat, Anda mungkin mulai merasa lelah, kata Dr. Betsy Chung, seorang psikolog klinis. “Istirahat sangat penting untuk fungsi kita secara keseluruhan karena manusia bukan robot, dan kita membutuhkan pengisian bahan bakar yang konstan untuk bekerja dengan baik,” katanya kepada Bustle.

Hampir semua yang Anda lakukan memperluas energi, dan energi itu perlu dipulihkan, jelas Chung. Ketika Anda tidak meluangkan waktu untuk beristirahat secara fisik, mental, sosial, dan lainnya, katanya Anda akhirnya dapat mulai mengalami gejala kelelahan seperti kelelahan kronis, lekas marah, kurangnya keinginan untuk melakukan sesuatu, hambatan kreatif, dan lainnya.

Berikut ini 7 jenis istirahat

1. Istirahat Fisik

Istirahat fisik adalah tindakan meremajakan tubuh dan tingkat energi Anda dengan tidur siang, duduk, tidur, melepas beban — pada dasarnya apa pun yang memungkinkan Anda untuk bersantai. Menurut Dr. Janelle S. Peifer, LCP, seorang psikolog dan pendiri The Center For Inclusive Therapy & Wellness, istirahat fisik membantu tubuh Anda berfungsi secara efektif dan memungkinkan Anda untuk mempertahankan dasar untuk terlibat dalam aktivitas sehari-hari Anda. Ini juga mencegah Anda dari kelelahan dan sakit.

Jelas Anda membutuhkan lebih banyak istirahat fisik ketika Anda lelah, lesu, pusing, atau jika Anda memiliki ketegangan otot, kata Chung. Dan juga jika Anda merasa lelah atau terus sakit.Dapatkan dosis istirahat fisik dengan mendengarkan tubuh Anda dan menekan jeda setiap kali Anda lelah - atau, lebih baik lagi, sebelum Anda lelah. Chung merekomendasikan untuk tidur lebih banyak, menambahkan hari istirahat di antara latihan, dan mengambil hari libur bila memungkinkan. Anda juga bisa melakukan istirahat mini sepanjang hari.

2. Istirahat Mental

Istirahat mental adalah tentang memberikan otak Anda istirahat. Ini menawarkan ruang untuk kejelasan, kata Peifer. “Memberikan kesempatan pada pikiran kita untuk mematikan dapat membantu kita menghindari cemas dan perenungan dan sering memberi kita ruang untuk menemukan solusi yang tidak bisa kita paksakan,” katanya kepada Bustle.

Istirahat mental juga akan membuat lebih mudah untuk berkonsentrasi, melihat hidup dengan jelas dan objektif, dan untuk menangani tugas-tugas besar tanpa merasa kewalahan, kata Chung. "Ini penting karena berdampak pada jenis kondisi mental yang kita alami," katanya. “Semakin kita stres secara mental, semakin banyak respons melawan atau lari kita diaktifkan.”

Dapatkan istirahat mental jika Anda kesulitan untuk fokus atau merasa mudah frustrasi, kata Chung. Ini juga bagus untuk istirahat mental setelah Anda menghabiskan banyak waktu untuk berpikir atau memproses, tambahnya, seperti setelah Anda menyelesaikan proyek besar.

3. Istirahat Sosial

Istirahat sosial adalah tentang mencapai keseimbangan antara berada di sekitar orang lain dan memastikan Anda memiliki waktu untuk diri sendiri.“Kita semua membutuhkan ruang untuk memproses pikiran dan perasaan kita secara pribadi tanpa pengaruh dari orang lain,” kata Chung. Istirahat sosial memungkinkan Anda untuk terhubung kembali secara bermakna dengan diri sendiri serta komunitas Anda, kata Peifer. Ini juga memberi Anda kemampuan untuk mengidentifikasi kapan Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk diri sendiri.

“Anda mungkin perlu istirahat dari bersosialisasi jika Anda mudah terganggu oleh orang lain, Anda hanya terlibat sebagian dalam interaksi, atau Anda mendapati diri Anda menghindari situasi sosial,” kata Chung. Ini semua adalah tanda bahwa Anda sudah cukup, bahwa Anda memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan bahwa Anda harus menjauh.

Chung merekomendasikan untuk lebih berhati-hati dengan acara sosial yang Anda lakukan. Jika Anda melakukan terlalu banyak antara pekerjaan, teman, hubungan, dan menjadi sukarelawan, cobalah untuk menguranginya. Ini juga akan membantu untuk menjadwalkan me time ke dalam minggu Anda sehingga Anda tahu waktu istirahat akan segera tiba. Jika Anda tidak dapat mengambil hari libur, Chung menunjukkan bahwa tidak apa-apa untuk menjauh dari situasi sosial yang terasa terlalu berlebihan untuk istirahat sebentar.

4. Istirahat Rohani

Menurut Chung, istirahat spiritual adalah tentang mengukir ruang yang memungkinkan Anda menemukan makna dalam apa yang Anda lakukan. Istirahat spiritual “dicurahkan ke dalam cangkir kita dan membantu kita terhubung dengan nilai-nilai dan visi kita untuk hidup kita,” tambah Peifer. “Ini membantu kita terlibat dengan pertanyaan eksistensial yang mendalam tentang apa yang penting bagi kita dan apa tujuan kita.”

Anda mungkin dapat menggunakan lebih banyak istirahat spiritual jika Anda merasa seperti hanya bergerak atau jika hidup terasa stagnan. Hal yang sama berlaku jika Anda merasa sedikit kosong atau bingung apa yang harus dilakukan selanjutnya. “Dengan memberikan diri Anda istirahat spiritual, Anda mungkin lebih sadar tentang pilihan yang Anda buat dalam hidup dan merasa seolah-olah Anda sedang membimbing hidup Anda daripada orang lain,” kata Chung.

Cobalah bermeditasi atau melakukan hal-hal baik untuk orang lain, kata Peifer. Mungkin juga menyenangkan untuk berlatih yoga, membaca buku tentang topik yang Anda minati, atau berbicara dengan mentor atau terapis. Di sinilah jurnal rasa syukur bisa berguna, kata Chung.

5. Istirahat Kreatif

Istirahat kreatif memungkinkan untuk "bermain" dan ruang untuk menghasilkan, kata Peifer. Jenis istirahat ini membantu Anda memecahkan masalah dan merasa lebih selaras dengan proyek atau tujuan yang sedang Anda kerjakan. Ini juga menyenangkan! Istirahat kreatif adalah obat yang sempurna untuk semuanya setiap kali Anda merasa bosan.

“Luangkan waktu untuk melukis, jelajahi aspek kreasi yang masuk akal bagi Anda — seperti buku mewarnai atau bermain-main di toko — ikuti kelas dan pelajari keterampilan baru, atau eksperimen,” kata Peifer. Anda tidak harus menjadi “baik” dalam sebuah proyek untuk menjadi kreatif. Hanya bersenang-senang dengan itu dan menikmati diri sendiri. Dimungkinkan juga untuk beristirahat secara kreatif dengan menjauh dari proyek, seperti buku yang sedang Anda kerjakan. Jalan-jalan, jernihkan pikiran, istirahatkan otak, dan segera Anda akan mendapatkan kembali kreativitas, kata Chung.

6. Istirahat Sensorik

Istirahat sensorik dikaitkan dengan stimulan lingkungan, kata Chung - contohnya termasuk suara keras dari lalu lintas, peringatan teks masuk, dan TV yang menggelegar. “Ini memungkinkan kita untuk mendapatkan kembali kendali atas bagaimana kita mengalami dunia kita,” jelas Chung. "Memiliki istirahat sensorik yang cukup akan menghasilkan kehadiran yang lebih tenang secara keseluruhan." Dan itu juga akan membantu Anda tetap nyaman.

Silakan dan istirahat sejenak jika Anda gelisah atau tergoda untuk bersembunyi di sudut, kata Chung. Itu adalah tanda-tanda Anda kewalahan, lelah, dan stres. (Atau ada sesuatu yang secara resmi mengganggu Anda.) “Anda dapat melindungi diri dari stimulasi sensorik yang berlebihan dengan mempraktikkan latihan dasar, seperti pernapasan lambat, melepaskan diri dari lingkungan yang merangsang, atau memberi diri Anda cukup waktu sendiri,” catat Chung.

7. Istirahat Emosional

“Istirahat emosional berkaitan dengan kemampuan kita untuk peduli,” kata Chung. Dan ini termasuk kepedulian terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Istirahat emosional memengaruhi kemampuan Anda untuk berhubungan dengan orang lain secara sehat. Ini juga memulihkan hubungan yang Anda miliki dengan diri sendiri, kata Peifer, yang berdampak (dan memperdalam) hubungan Anda dengan orang lain — dan dunia.

"Anda mungkin mengalami kelelahan emosional jika Anda merasa mati rasa, tidak sabar dengan orang yang dicintai, atau jika Anda menjadi lebih menghakimi secara umum," kata Chung. Ambil gelombang frustrasi itu sebagai tanda bahwa Anda harus menjauh.

Setelah itu, Anda membuat jurnal bicaralah dengan teman baik, proses pikiran Anda dalam terapi, catat emosi Anda, atau lakukan latihan sehari-hari untuk memeriksa diri sendiri,” kata Peifer. Memperhatikan bagaimana perasaan Anda akan membantu Anda tetap terhubung dengan diri sendiri dan mengungkapkan kapan Anda perlu istirahat.

BUSTLE

