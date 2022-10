Florence Pugh Elegan Bergaun Coral Valentino dan Clutch Sangkar Burung

TEMPO.CO, Jakarta - Florence Pugh tampak selalu bersenang-senang berjalan di karpet merah sebuah. Untuk pemutaran perdana film Netflix yang akan datang di Inggris, The Wonder, aktris itu mencuri perhatian di antara kerumunan dalam gaun berwarna coral dari koleksi Valentino Couture Fall 2022.

Gaun yang indah itu memiliki model atasan bergaya bikini terstruktur dengan potongan cutout di batang tubuh, terhubung ke rok yang terdiri dari lapisan kain tipis, dan aksen bulu di bagian bawah gaun. Dia melengkapi penampilannya dengan serangkaian perhiasan berlian, termasuk anting-anting chandelier berornamen, gelang berlian dan topaz berlapis, dan cincin berbentuk bunga besar.

Sedangkan untuk tampilan makeup-nya, terlihat minimali dengan nuansa peach dan lipstik serasi serta manikur coral. Rambutnay diikat ke satu sisi. Selain gaun tipisnya, dia juga membawa clucth berbentuk sangkar burung mini.

Aktris Little Women itu bintang karpet merah selalu menarik perhaitan terutama dengan beberapa penampilan dengan busana Valentino selalu menjadi percakapan selama beberapa bulan terakhir. Akhir pekan lalu, dia sekali lagi mengenakan setelan tipis mewah dari rumah mode Italia, yang mencakup atasan berkerah yang dipotong tipis dan rok maxi yang serasi. Kedua potongan itu memiliki desain bunga yang berkilauan dan berpayet. Ia melengkapi penampilannya dengan sepasang heels perunggu metalik bertali dan tas tangan putih Valentino Garavani One Stud, sambil menata rambutnya disisir ke belakang dengan tatanan rambut mullet.

Dalam sebuah wawancara untuk cerita sampul Harper's BAZAAR September 2022, Pugh memberikan pemikirannya saat ini tentang karir aktingnya, dan mengatakan bahwa pengalamannya saat syuting proyek yang akan datang, termasuk The Wonder dan Dune: Part Two karya Denis Villeneuve, telah menginformasikan bagaimana dia ingin bekerja maju.

"Saya merasa seperti saya sekarang masuk ke alur ini dalam karir saya di mana saya tahu apa yang bisa saya ambil, apa yang saya berikan, dan apa yang tidak akan saya terima lagi," katanya. "Berada di beberapa film terakhir ini dengan beberapa yang hebat benar-benar cara yang luar biasa untuk menendang diri saya kembali ke mode 'Ini yang ingin Anda lakukan.'"



