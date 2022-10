Busy Philipps Tak Pernah Suntik Botox, Anggap Kerutan jadi Jendela Emosi

TEMPO.CO, Jakarta - Busy Philipps mengaku tidak pernah berminat melakukan suntik Botox agar wajahnya terlihat lebih mudaa. Tapi, aktris Girls5eva akhirnya bertanya kepada pengikutnya di Instagram, Kamis, 6 Oktober 2022, apakah dia harus melakukan perawatan itu sekarang.

"Jadi, ini, seperti, apakah saya harus melakukan Botox ini?" tanyanya, menghadap kamera di Instagram Story. "Saya tidak tahu, mungkin. Mungkin. Haruskah saya melakukan pemeriksaan mata juga? Apa yang terjadi? Saya akan menjalani laser minggu depan."

Setelah mengatakan dia mungkin menunggu sampai setelah laser, dia menambahkan: "Terlalu banyak menangis, terlalu banyak emosi, terlalu banyak ... perasaan."

Dalam Instagram Story berikutnya, aktris itu menambahkan bahwa banyak orang menyarankan dia melakukan perawatan estetika. "Saya menghargai perasaanmu, rasanya seperti semua orang melakukannya," katanya. "Saya tahu saya mengatakan ini sebelumnya, saya hanya merasa seperti sayalah yang, seperti, salah .... Saya tidak bisa, kerutan saya adalah jendela emosi saya, kamu tahu apa yang saya maksud?"

Philipps juga mengatakan pada podcast Not Skinny but Not Fat pada Juni bahwa dia sebenarnya belum pernah mendapatkan Botox atau filler, meskipun dia tidak memiliki penilaian untuk orang-orang yang melakukannya. "Aturan saya dalam hidup hanya ... tidak ada aturan," katanya tentang keputusannya untuk tidak mencoba prosedur tersebut.

Awal tahun ini, alumnus Cougar Town ini mengunggah foto dirinya yang berusia 15 tahun di Instagram bersama foto saat ini, di mana dia terlihat memakai gaya rambut yang sama.

"Terkadang menjadi aktor adalah perjalanan yang nyata. Aku di usia 15 vs. aku di 42 (berpura-pura berusia 19 untuk #girls5eva obvi)," tulisnya dalam keterangan postingan tersebut. Dia mengatakan fotonya dulu sangat mirip dengan anak-anaknya.

"Ini sebuah perjalanan," tulis Philipps. "Penuaan JUGA sebuah perjalanan. ADA 27 TAHUN ANTARA FOTO-FOTO INI Tapi sungguh- Apa itu waktu?"

Tahun lalu, aktris itu berbicara tentang pentingnya meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, sebagai ibu yang sibuk untuk Birdie, 13, dan Cricket, 9.

"Saat tumbuh dewasa, ibu saya selalu memiliki manikur yang sempurna. Dia sering pergi ke salon dan melakukan perawatan wajah. Perawatan kecantikan itu adalah waktunya untuk dirinya sendiri karena kami tidak memiliki penitipan anak," kata Phiipps kepada PEOPLE.

"Saya ingat ibu saya akan membawa saya ke janjinya di salon. Karena kami tidak punya telepon, dia akan menyuruh saya membawa salah satu buku Babysitter's Club saya dan saya akan duduk dan membaca sementara ibu saya punya waktu," tambah Busy Phillips. "Itu benar-benar menunjukkan pentingnya meluangkan waktu untuk diri sendiri sebagai orang tua."

Baca juga: Cara Busy Philipps Berbagi Tugas Mengasuh Anak dengan Suaminya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.