Merasa Energi Terkuras Anda Mungkin Kekurangan Nutrisi Penting Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Setiap orang terlihat dan merasakan perubahan energi yang berbeda. Seseorang merasa terkuras lebih merupakan pengalaman fisik; bagi yang lain, mengalami brain fog. Ada daftar yang sangat panjang tentang kemungkinan alasan Anda merasa kelelahan, dari terlalu banyak bekerja, kurang tidur hingga kekurangan nutrisi.

Secara khusus, ada satu nutrisi penting yang sering diabaikan, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, dapat mendukung tingkat energi Anda, yaitu vitamin C. Sementara vitamin C mungkin populer karena kekuatannya untuk mendukung sistem kekebalan tubuh, vitamin C sebenarnya berperan dalam tingkat energi otak dan tubuh. Di sisi fisik, vitamin C membantu penyerapan zat besi dan membantu tubuh mensintesis karnitin, yang keduanya merupakan pemain utama dalam tingkat energi Anda.

Zat besi memiliki bioavailabilitas yang rendah, terutama zat besi non-heme (yaitu zat besi yang berasal dari sumber tumbuhan daripada hewan). Jadi, jika diet Anda sebagian besar terdiri dari sayuran, memprioritaskan asupan vitamin C adalah cara yang bagus untuk meningkatkan bioavailabilitas zat besi non-heme. Pikirkan zat besi sebagai karakter utama yang mempengaruhi tingkat energi Anda dan vitamin C membantu zat besi melakukan tugasnya di dalam tubuh.

Sekarang mari kita bicara tentang energi mental, lebih khusus motivasi. Bahkan jika Anda sibuk dengan minuman espresso, memiliki motivasi untuk memulai tugas dan tetap fokus tidak selalu mudah—ini bisa menjadi bentuk lain dari energi rendah. Suplementasi vitamin C sebenarnya dapat mendukung kesehatan otak juga, dan penelitian menunjukkan tingkat nutrisi yang tidak memadai ini mungkin terkait dengan kurangnya motivasi dan vitalitas mental.

Dalam percobaan double-blind, terkontrol plasebo ini, para peneliti menyimpulkan bahwa dibandingkan dengan plasebo, suplementasi vitamin C secara signifikan meningkatkan perhatian dan penyerapan kerja dengan kecenderungan yang berbeda dari peningkatan [energi] dan keterlibatan kerja yang komprehensif. Orang dewasa muda menerima dosis vitamin C harian 1.000 mg selama empat minggu untuk mendapatkan keuntungan yang mengesankan ini.

Ada daftar panjang sumber vitamin C yang kaya—ambil jeruk bali, kiwi, dan brokoli, misalnya. Namun, jika Anda ingin satu cara pasti Anda mendapatkan cukup nutrisi ini setiap hari (dan menuai banyak manfaat seluruh tubuh), Anda dapat mempertimbangkan untuk memilih suplemen vitamin C untuk seluruh tubuh—termasuk otak dan tingkat energi.

