Kate Middleton Beri Dukungan untuk Ibu Melahirkan Bayi Prematur

TEMPO.CO, Jakarta - Kate Middleton melanjutkan pekerjaannya untuk mendukung ibu dan anak kecil. Princess of Wales mengunjungi unit bersalin Rumah Sakit Royal Surrey County, Inggris, untuk mendengar tentang pekerjaan mereka dengan wanita hamil dan ibu baru, Rabu 5 Oktober 2022.

Setibanya di rumah sakit, yang melahirkan dan merawat sekitar tiga ribu bayi setiap tahun, Kate bertemu dengan staf dari Tim Jasmine unit tersebut, yang membantu satu dari lima wanita yang terkena penyakit kesehatan mental selama kehamilan dan periode pascakelahiran. Dia mendengar bagaimana tim bekerja sama dengan layanan lokal untuk memberikan perawatan yang disesuaikan dan berbicara dengan seorang ibu yang mendapat manfaat dari dukungan tersebut.

Kate juga mendengar bagaimana staf menerapkan rencana bagi para ibu untuk bekerja dengan tim bidan yang sama selama kehamilan mereka sebelum menghabiskan waktu di Unit Perawatan Bayi Khusus rumah sakit, yang menyediakan perawatan spesialis neonatus untuk bayi kecil dan prematur.

Dia bertemu dengan keluarga yang didukung oleh unit, yang merupakan salah satu dari sedikit yang memungkinkan ibu untuk tetap dekat dengan bayi mereka setiap saat dengan fasilitas tidur. Kate sempat mengobrol dengan Szilvia Novak, yang putrinya Bianca lahir prematur enam minggu. Menurut Hello!, sang ibu bertanya kepada Kate apakah dia ingin menggendong bayinya. Putri Wales yang memakai dress kuning cerah bertanya, "Apakah saya diizinkan?" sebelum menggendong Bianca dalam pelukannya.

Putri Wales Kate Middleton mengunjungi RS Royal Surrey County di Guildford, Inggris, 5 Oktober 2022. REUTERS/Peter Nicholls

"Dengan fokus pada kesehatan mental ibu, di samping perintis fasilitas sepanjang malam, Rumah Sakit Royal Surrey County memastikan wanita dan keluarga mereka merasa aman, didukung, dan memiliki peluang terbaik untuk mengembangkan keterikatan awal yang sangat penting yang sangat penting untuk memastikan bayi mereka tumbuh dan berkembang," tulisnya dalam keterangan unggahan di Instagram. "Sangat menyenangkan bertemu dengan beberapa ibu baru dan bayi mereka yang didukung oleh tim yang brilian di rumah sakit."

Dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar pekerjaan Putri Kate difokuskan pada perkembangan anak usia dini, yang terinspirasi oleh pengalamannya sendiri sebagai ibu dari tiga anak.

Pada tahun 2020, Kate menceritakan pengalamannya saat melahirkan, mengungkapkan bahwa dia beralih menjalani hypnobirthing untuk ketiga persalinannya. Saat berjuang melawan hiperemesis gravidarum, suatu bentuk mual di pagi hari yang parah yang dia alami selama setiap kehamilan, Kate mengatakan dia mulai belajar tentang metode melahirkan.

Kate melahirkan Pangeran George pada 22 Juli 2013. Adiknya Putri Charlotte menyusul pada 2 Mei 2015. Adik laki-laki Pangeran Louis lahir pada 23 April 2018. Dia melahirkan ketiga anaknya di Lindo Wing di St. Rumah Sakit Mary di London.

Ketika dia belajar lebih banyak melalui penelitiannya dan bekerja sama dengan berbagai badan amal dan organisasi, dia menyadari bahwa dia akan melakukan hal-hal yang berbeda selama kehamilannya sendiri. "Saya merasa tanggung jawab besar karena apa yang telah saya pelajari selama beberapa tahun terakhir sangat menarik dan saya pasti akan melakukan hal-hal yang berbeda, bahkan selama kehamilan saya, daripada yang akan saya lakukan sekarang," ungkapnya selama wawancara podcast.

Awal tahun ini, Kate Middleton bekerja sama dengan Putri Anne untuk tamasya kerajaan bersama pertama keduanya. Mereka mengunjungi markas London Royal College of Midwives dan Royal College of Obstetricians and Gynaecologists — di mana Anne dan Kate adalah pelindungnya masing-masing.

PEOPLE

