Kourtney Kardashian Cerita Hubungannya Berubah dengan Khloe dan Kim Kardashian

TEMPO.CO, Jakarta - Kourtney Kardashian mengungkapkan tentang bagaimana hubungannya dengan saudara perempuannya telah berubah. Wanita 43 tahun itu menjelaskan hubungannya dengan Khloe Kardashian, yang menjadi subjek dari beberapa episode khusus Keeping Up With The Kardashians tampaknya telah berubah selama bertahun-tahun. .

Pendiri Lemme menjelaskan bahwa tidak ada hal negatif yang terjadi di antara para saudara perempuannya, tetapi dia menunjukkan dengan tepat di mana perubahan itu.

"Saya pikir ketika Khloé hamil dengan True dan Kim memiliki ibu pengganti pada waktu itu, saya merasa mereka benar-benar terikat," jelas Kourtney, dalam podcast Dear Media's Not Skinny But Not Fat. "Mereka mengalami hal yang sama. Saat itulah saya tidak senang dengan pertunjukan itu - sebagian karena mereka berdua, semacam memiliki kedekatan khusus."

Menjelaskan bahwa dia memulai terapi dan belajar bagaimana menjadi rentan, Kourtney mengatakan dia merasa seperti itu adalah waktu yang intens. "Tapi saya merasa Khloé dan saya baik-baik saja," lanjutnya. "Saya berbicara dengannya sepanjang waktu dia berada di Milan, kami FaceTimed dalam perjalanan ke sekolah pagi ini. Saya melihatnya pagi ini di sekolah."

Hal itulah yang membuat hubungannya berbeda dengan saudara perempuan lainnya. "Saya pikir hidup tidak sama," lanjutnya. "Kurasa aku berada di tempat yang berbeda."

Di bagian lain dalam episode itu, Kourtney berbagi bahwa dia dan putrinya yang berusia 10 tahun, Penelope, telah tidur bersama selama bertahun-tahun. "Dia tidur denganku setiap hari sejak dia lahir dan masih tidur denganku kecuali dia memiliki teman yang tidur atau kecuali dia meninggalkanku untuk tidur dengan Travis' atau Bibi Koko atau Bibi Kiki," ibu tiga anak itu mengungkapkan.

Kourtney juga memuji putrinya sebagai gadis yang tidak perlu dikhawatirkan. Memperhatikan bahwa teman Simon Huck mengatakan Penelope adalah versi mini dirinya, dia menjelaskan, "kami telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan saya hanya, saya tidak khawatir tentang dia."

Selain Penelope, Kourtney Kardashian memiliki dua orang anak laki-laki, Reign dan Mason, dengan mantan kekasihnya Scott Disick. Travis Barker juga memiliki anak Alabama dan Landon dengan mantan kekasihnya Shanna Moakler, dan Atiana De La Hoya, dari hubungan Moakler dengan Oscar De La Hoya.

Kourtney juga berbicara tentang bagaimana dia dan Barker mencari cara untuk memadukan rumah tangga dan anak-anaknya. "Kami sedang menyiapkan hal-hal itu," katanya. "Kami melakukan makan malam keluarga setiap Minggu malam, semua anak-anak, di rumahnya."

